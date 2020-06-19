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追劇國片蚵豐村 翁章梁邀導演林龍吟到蚵村宣傳旅遊

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣長翁章梁中午邀請國片蚵豐村導演林龍吟，到東石鄉向禾休閒魚場， 宣傳海區之美， 國旅宣傳活動表演。圖／縣府提供
嘉義縣長翁章梁中午邀請國片蚵豐村導演林龍吟，到東石鄉向禾休閒魚場， 宣傳海區之美， 國旅宣傳活動表演。圖／縣府提供

榮獲「奇布蒂」獎的國片「蚵豐村」電影，以嘉義縣濱海東石鄉網寮村為拍攝地點，熱映中，吸引影迷遊客追劇。嘉義縣長翁章梁中午邀請導演林龍吟，到東石鄉向禾休閒魚場， 宣傳海區之美，分享場景秘境，歡迎國人來嘉探索，安心旅遊。

「咱漁村景觀世界級，嘉義天氣好、人熱情，感謝大家為蚵豐村電影宣傳」，林龍吟說，他為拍片到嘉義上百次，2014年進駐網寮村拍片，呈現原汁原味的漁村景觀、文化、民俗廟會，參加世界影展受肯定讚美，疫情解封，歡迎大家來嘉義玩。

翁章梁說，東石鮮蚵聞名全國，是當地重要產業，沿海有許多好玩遊程及秘境，透過「蚵豐村」影片呈現，讓嘉義之美被更多人看到，配合防疫鬆綁，推出系列振興觀光亮點活動。

包括「嘉有好市集」，夏日必遊「東石海之夏」，外傘頂洲濱海遊程、「火燈夜巡」等，為因應國旅大爆發，除中央振興三倍券，加碼推出300元「Q碰券」，來嘉玩，俗擱大碗」。

嘉縣推出觀光亮點活動及「安心旅宿」認證標章，沿海有高跟鞋教堂、東石漁人碼頭、鰲鼓濕地、白水湖，東石著名的「吳氏蚵捲」、「余順豐觀光工廠」，目前有超過45家旅宿業參加。立委蔡易餘與文化觀光局長許有仁等參加宣傳活動。

海區推薦遊程：一日遊：外傘頂洲→好美寮紅樹林生態自然生態保護區→布袋漁市→高跟鞋教堂→布袋洲南鹽場→東石漁人碼頭。故宮南院-配天宮-余順豐觀光工廠-向禾休閒漁場-鰲鼓濕地-東石漁人碼頭-洲南鹽場-布袋觀光漁市-高跟鞋教堂。二日遊：余順豐觀光工廠-向禾休閒漁場-東石漁人碼頭-布袋觀光漁市-高跟鞋教堂。故宮南院-新港奉天宮-新港香藝文化園區-板陶窯

嘉義縣長翁章梁中午邀請國片蚵豐村導演林龍吟， 偕同立委蔡易餘等來賓 ，在東石鄉向禾休閒魚場， 宣傳海區之美。圖／縣府提供
嘉義縣長翁章梁中午邀請國片蚵豐村導演林龍吟， 偕同立委蔡易餘等來賓 ，在東石鄉向禾休閒魚場， 宣傳海區之美。圖／縣府提供
嘉義縣長翁章梁(右二)中午邀請國片蚵豐村導演林龍吟(左)，到東石鄉向禾休閒魚場， 宣傳海區之美。圖／縣府提供
嘉義縣長翁章梁(右二)中午邀請國片蚵豐村導演林龍吟(左)，到東石鄉向禾休閒魚場， 宣傳海區之美。圖／縣府提供

高跟鞋教堂 東石 漁人碼頭

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