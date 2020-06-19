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最美秘境台江四草之旅 藍田白雲海天一色讓人流連往返

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台江國家公園內的四草濕地為國家級濕地，是台南旅遊秘境。圖／沈統斐提供
台江國家公園內的四草濕地為國家級濕地，是台南旅遊秘境。圖／沈統斐提供

台南市郊秘境非台江國家公園莫屬，離市區最近的就是四草，這兒有生態豐富的四草濕地和四草湖，還有先人打拚的文化遺跡，騎單車賞景，或是搭筏徜徉其中，看著躍出水面的魚兒和打招呼的招潮蟹，都讓人流連忘返。

來到台江國家公園，不搭船來趟台江之行不算來到台南，目前有兩個搭船處，一在大眾廟，另一處為台江漁樂園，位於台江國家公園遊客中心旁的大員港渡船頭。台南社大台江分校執行長吳茂成形容是療癒之旅，水域內有茂密的紅樹林，有如進入水上森林，林中靜到只要有點聲音，白鷺鷥、夜鷺就會被驚嚇而飛出；招潮蟹、彈塗魚也隨時露臉讓遊客拍照。行進中，躍起的虱目魚，常跳進船中，讓人驚喜。

藍田白雲中坐船遊台江，欣賞四草溼地、四草湖之美，會有海天一色的驚喜，倒映在水面的藍天白雲，有如騰雲駕霧，極為療癒，也是最佳的親子生態之旅。

除了坐船，還可騎單車游四草，建議路線可從特易購台南店旁騎TBike ，走海佃路過鹽水溪橋，到海東橋接台灣山海圳國家綠道，往西就是台江國家公園，直騎可到二仁溪，飽覽濕地、四草湖、濱海、夕陽之美；往東就到台灣歷史博物館、南科的史前分館，可在台鐵南科站換搭火車回市區。

四草濕地為國家級濕地，就位在台南科技工業區南側，區內生態豐富，除了有先人開墾留下的塭岸，還有泡在水中的塭寮，見證環境的變遷，也更感受到環境保護的重要。

台南四草濕地是觀光秘境，夕陽之美令人忘卻ㄧ身疲憊。圖／沈統斐提供
台南四草濕地是觀光秘境，夕陽之美令人忘卻ㄧ身疲憊。圖／沈統斐提供
台南四草溼地有先人打拚遺跡，塭寮就位在水上。記者鄭惠仁／攝影
台南四草溼地有先人打拚遺跡，塭寮就位在水上。記者鄭惠仁／攝影
台江國家公園內的四草濕地為國家級濕地，是台南旅遊秘境。圖／沈統斐提供
台江國家公園內的四草濕地為國家級濕地，是台南旅遊秘境。圖／沈統斐提供
位在台江國家公園內的台南四草濕地，為國家級濕地，生態豐富。記者鄭惠仁／攝影
位在台江國家公園內的台南四草濕地，為國家級濕地，生態豐富。記者鄭惠仁／攝影

台江 濕地 國家公園

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