端午連假台南必塞車路段將交管 大車多常車禍警籲小心

端午節連假4天，台南交通瓶頸地區「又將大塞車」，永康警分局今天表示，為因應民眾返鄉過節及出遊需求，將加強各瓶頸路段交通疏導，針對交通要道、車站提早因應，將在永康大灣、永康兩處交流道與永康火車站、大橋火車站及重要樞紐道路規畫交通疏導勤務，呼籲民眾改道避開，或遵從警察指揮，不要違規。

警方表示，永康中華路、中山南北路、中正南北路、大灣路等易塞車路段，尖峰時段確實引導管制人車，避免道路壅塞，籲請用路人遵從警察指揮，嚴禁於道路紅線違規停車及並排停車，共同維護行車順暢與安全，讓民眾交通平安順暢，歡度假期。

永康分局指出，端午連續假期即將來臨，分局配合陸軍砲兵訓練指揮部辦理連假前擴大行車安全教育，與部隊各級官兵面對面座談宣導交通安全，宣導路權觀念與最新交通相關法令等正確認知，並宣導目前交通重點工作及端午連續假期交通疏導管制措施作為。

宣導主題重點以「大型車內輪差的危險」、「酒後不開車」、「防禦駕駛觀念與應用」等。播放影片實例說明加深官兵印象，也說明近年車禍案例及行車注意事項。

員警說，近期頻傳大型車死亡車禍，因大型車車體構造易生「視覺死角」，轉彎時較大的「內輪差」，機車或行人要有「防禦駕駛」觀念，應儘可能遠離大型車，減少併行或行駛在前後方。

分局長呂世明說，連假外出旅遊遇各路段車多壅塞，請用路人遵守交通管制措施及指示牌引導路線耐心行駛，配合員警指揮手勢循序行進，切勿違規。