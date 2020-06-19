嘉義縣市將迎日環食 F-16衝場演出
嘉義空軍基地今天表示，配合嘉義縣市政府日環食活動，21日5架F-16戰機衝場表演，通過北香湖公園時間約為下午4時35分，北回歸線太陽館約為下午4時50分。
至於此次衝場是否出動升級版的F-16V戰機，空軍則說這是機密，21日就可知道。
21日下午，嘉義縣市將出現百年難得一見的日環食奇景，縣市政府除舉辦觀日活動，並情商空軍出動軍機，衝場演出，吸引外地遊客。
嘉義空軍基地表示，21日下午將由5架F-16戰機，以大雁隊型飛越嘉義縣市，通過嘉義市北香湖公園上空約為下午4時35分，嘉義縣北回歸線太陽館約為下午4時50分。
縣長翁章梁說，「F-16衝場結合日環食奇觀，這輩子僅此一次，歡迎全台攝影好手來嘉！追日、追焦、衝一波」，歡迎全台民眾來嘉旅遊、住宿，共享百年難得一見的天文奇觀。
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