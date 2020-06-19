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影／宣誓饑餓30後介紹嘉義美食 黃敏惠：很大考驗

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
黃敏惠（右）和王偉華共同戴上 飢餓手環。記者卜敏正／攝影
黃敏惠（右）和王偉華共同戴上 飢餓手環。記者卜敏正／攝影

嘉義市長黃敏惠今天上午在市府先參加飢餓30活動，與台灣世界展望會長王偉華帶領眾人共同宣誓「體驗饑餓8小時」，隨即下樓推廣嘉義觀光美食，行銷「2020嘉義市購物節」，當她拿起各店家美食、肉粽，她說「這是很大考驗」，但她一定會忍耐到下午5時再吃。

6月20日為世界難民日，台灣世界展望會今天在市府8樓，邀請嘉義市警察局丶社會處等百餘名員工，及嘉義高商、東吳高職等校學生，共同參與飢餓30體驗。並由王偉華及黃敏惠帶領眾人宣誓、體驗飢餓8小時當饑餓勇士，也呼籲疫情期間，大家在家自行體驗參與飢餓30活動，並捐款幫助疫情、戰火衝突下的國外兒童。

黃敏惠參與飢餓30宣誓後，還戴上愛心手環、貼上「饑餓中」的活動貼紙，隨即下樓參加「2020嘉義市購物節」活動，強調購物節6月21日開跑後，市府為鼓勵消費推出「單筆消費600元抽汽車」及「來嘉住宿送600元嘉遊金」，並和各美食店家合影，推廣特色美食。

黃敏惠表示，這是上天給的殘酷考驗，不知是同仁還是老天爺特別安排，應該先介紹嘉義市的觀光美食後再來參加飢餓30活動，但是宣誓了她跟大家保證「我說到做到」， 飢餓30禁食時間是到下午5時，之後就可以大快朵頤、享受嘉義美食，還提醒「這段時間請勿餵食！」

黃敏惠貼上「饑餓中」貼紙，再到各美食攤位推展嘉義市購物節，鼓勵來嘉義消費。記者卜敏正／攝影
黃敏惠貼上「饑餓中」貼紙，再到各美食攤位推展嘉義市購物節，鼓勵來嘉義消費。記者卜敏正／攝影
黃敏惠（右）和王偉華共同宣示參加飢餓30丶體驗飢餓8小時活動。記者卜敏正／攝影
黃敏惠（右）和王偉華共同宣示參加飢餓30丶體驗飢餓8小時活動。記者卜敏正／攝影
黃敏惠和嘉義美食店家合影，推展嘉義市觀光。記者卜敏正／攝影
黃敏惠和嘉義美食店家合影，推展嘉義市觀光。記者卜敏正／攝影
嘉義市美食「林聰明沙鍋魚頭」。記者卜敏正／攝影
嘉義市美食「林聰明沙鍋魚頭」。記者卜敏正／攝影
黃敏惠（右二）和嘉義美食店家合影，推展嘉義市觀光。記者卜敏正／攝影
黃敏惠（右二）和嘉義美食店家合影，推展嘉義市觀光。記者卜敏正／攝影
黃敏惠（右）和嘉義美食店家合影，推展嘉義市觀光。記者卜敏正／攝影
黃敏惠（右）和嘉義美食店家合影，推展嘉義市觀光。記者卜敏正／攝影

嘉義 黃敏惠

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