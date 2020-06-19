影／宣誓饑餓30後介紹嘉義美食 黃敏惠：很大考驗

嘉義市長黃敏惠今天上午在市府先參加飢餓30活動，與台灣世界展望會長王偉華帶領眾人共同宣誓「體驗饑餓8小時」，隨即下樓推廣嘉義觀光美食，行銷「2020嘉義市購物節」，當她拿起各店家美食、肉粽，她說「這是很大考驗」，但她一定會忍耐到下午5時再吃。

6月20日為世界難民日，台灣世界展望會今天在市府8樓，邀請嘉義市警察局丶社會處等百餘名員工，及嘉義高商、東吳高職等校學生，共同參與飢餓30體驗。並由王偉華及黃敏惠帶領眾人宣誓、體驗飢餓8小時當饑餓勇士，也呼籲疫情期間，大家在家自行體驗參與飢餓30活動，並捐款幫助疫情、戰火衝突下的國外兒童。

黃敏惠參與飢餓30宣誓後，還戴上愛心手環、貼上「饑餓中」的活動貼紙，隨即下樓參加「2020嘉義市購物節」活動，強調購物節6月21日開跑後，市府為鼓勵消費推出「單筆消費600元抽汽車」及「來嘉住宿送600元嘉遊金」，並和各美食店家合影，推廣特色美食。