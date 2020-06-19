裝置藝術安平虎鯨 端午前游進台南7/15亮相

台南市長黃偉哲今天宣布，號稱全球最大虎鯨裝置藝術的「安平虎鯨Orca」，將於7月15日在安平區東興洋行前方水域正式亮相，展期3個月。這隻虎鯨預定24日運抵台南。

黃偉哲今天在東興洋行宣布「安平虎鯨Orca」將游進安平的消息，他表示，來自日本的「安平虎鯨Orca」長20公尺、高10公尺，相當3層樓高。將於端午節前運抵達台南，先在安平區億載金城「檢疫隔離」，再前進東興洋行前方水域，展開3個月的安平之旅。

「安平虎鯨Orca」將於7月15日正式亮相，直到10月18日，因今年國慶煙火在台南，黃偉哲希望總統蔡英文屆時若有空，也來看看這隻全球最大的虎鯨裝置藝術。

「安平虎鯨Orca」斥資新台幣2200萬元，委由日本打造，目的是搶攻振興券市場及提高安平暑假的遊客數；黃偉哲說，「安平虎鯨Orca」比較像是過往「黃色小鴨」的概念，期待大家暑假有空來看看安平虎鯨。

台南市政府文化局人員表示，「安平虎鯨Orca」展演秀將於暑假第一天開幕登場，不僅結合海島度假風情的場域設計及水陸遊樂設施，整點時還有燈光音樂秀，開幕當天除邀請藝人潘越雲開唱爵士版「安平追想曲」外，董事長樂團也將於18日舉行小型演唱會，迎接2020搖滾盛夏。預估可吸引百萬人潮造訪安平。