赤崁文化園區挖到遺構 議員呼籲市府別當文化劊子手

台南市中西區赤崁文化園區改造工程因要興建停車場，開挖時卻因遺構出土只好停工，國民黨台南市議員洪玉鳳今天在議會質詢時，要求台南市政府不要當文化劊子手，並停止開挖停車場，不要破壞古蹟園區。對此，市長黃偉哲表示將進行檢討。

洪玉鳳表示，很少國家會在古蹟挖地底建停車場，且成功國小和赤崁樓都有清朝遺構，3年多前市府要在國家級古蹟赤崁樓地底下建停車場時，她就提醒市府不要當文化劊子手，此工程原本要在去年完工，果然因遺構出土只好停工，建議比照飛雁新村，停止對古蹟園區的破壞。

洪玉鳳說，遊客來台南都會選擇到赤崁樓、孔廟等古蹟參觀，市府若不珍惜赤崁樓的遺構保存，恐成歷史罪人，也盼能好好善後，不要讓文化古蹟變得面目全非，很多民眾都希望「要古蹟、不要停車場」，市府應停止開挖停車場。

文化局表示，市府用最嚴謹的態度面對處理，目前針對遺構進行清理、搶救及保存，並進行變更設計，分區分期施工。第一期為成功國小校舍區域，預計今年9月先行復工，若施工順利將在111學年度開學使用；第二期園區旅客服務設施區域，將針對遺構提報審議，討論保存處理方案。

黃偉哲說，台南市不會當文化劊子手，市府會動態檢討赤崁文化園區改造工程，落實正面的建設，對於議員指正，市府會檢討思考、務實看待處理。