台西養殖區第一座風電被迫停工 百名養殖業者群聚抗爭

配合中央綠能政策德國達德公司在雲林縣台西鄉養殖區第一座風電遭抗爭，使工程被迫停工，當地百餘名養殖業者聚集工地，要求停工，業者說，來做那麼大的工程，且是否危害養殖也都沒說明就開工，簡直不把居民權益放在眼裡，他們要求停工。工程單位出面說明並同意擇期協商。

今天上午上百名台西養殖業者聚集新興養殖區的風電工地，副議長蘇俊豪、縣議員吳蕙蘭及五港村長林飛龍等人到場聲援，警方也出動大批警力到場戒護。雲林近海養殖協會理事長林進郎等人指出，離岸風電的補償迄今尚未解決，如今又要在內陸且距離村落很近之處建造大型風車，威脅居民健康。

養殖業者也說，一直沒和地方說明就動工，先斬後奏讓人無法接受，尤其風電對人體或養殖物影響，都沒向大家說明，說做就做，置居民權益於何地，他們要求達德對養殖進行對照實驗，向大家說明。

縣議員吳蕙蘭也說，施工非但沒與地方溝通，工地附近產業道路就被大型機具壓壞路面，她要求修復。

工地執行長潘正綱以其他許多地方施作的風電，強調達德施作的風電品質世界一流，噪音低，只有約三分貝，且運轉率高，對居民和養殖不會影響，業者既有疑慮他們願意 暫時停工，一周內與地方協調後再處理。