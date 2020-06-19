快訊

撼動安倍政權? 日本「前法相賄選案」的夫妻逮捕令

接受監院副院長提名 國民黨火速停止黃健庭黨權

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台西養殖區第一座風電被迫停工 百名養殖業者群聚抗爭

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
台西鄉內養殖區第一座風電開工馬上遭到養殖業者阻攔抗議，工程被迫停工，又方將進行協商。記者蔡維斌／攝影
台西鄉內養殖區第一座風電開工馬上遭到養殖業者阻攔抗議，工程被迫停工，又方將進行協商。記者蔡維斌／攝影

配合中央綠能政策德國達德公司在雲林縣台西鄉養殖區第一座風電遭抗爭，使工程被迫停工，當地百餘名養殖業者聚集工地，要求停工，業者說，來做那麼大的工程，且是否危害養殖也都沒說明就開工，簡直不把居民權益放在眼裡，他們要求停工。工程單位出面說明並同意擇期協商。

今天上午上百名台西養殖業者聚集新興養殖區的風電工地，副議長蘇俊豪、縣議員吳蕙蘭及五港村長林飛龍等人到場聲援，警方也出動大批警力到場戒護。雲林近海養殖協會理事長林進郎等人指出，離岸風電的補償迄今尚未解決，如今又要在內陸且距離村落很近之處建造大型風車，威脅居民健康。

養殖業者也說，一直沒和地方說明就動工，先斬後奏讓人無法接受，尤其風電對人體或養殖物影響，都沒向大家說明，說做就做，置居民權益於何地，他們要求達德對養殖進行對照實驗，向大家說明。

縣議員吳蕙蘭也說，施工非但沒與地方溝通，工地附近產業道路就被大型機具壓壞路面，她要求修復

工地執行長潘正綱以其他許多地方施作的風電，強調達德施作的風電品質世界一流，噪音低，只有約三分貝，且運轉率高，對居民和養殖不會影響，業者既有疑慮他們願意 暫時停工，一周內與地方協調後再處理。

副議長蘇俊豪也強烈要求以居民權益和健康安全為優先，經雙方協議，居民和業者在工地高喊口號後離去。

台西鄉內養殖區第一座風電開工馬上遭到養殖業者阻攔抗議，工程被迫停工，又方將進行協商。記者蔡維斌／攝影
台西鄉內養殖區第一座風電開工馬上遭到養殖業者阻攔抗議，工程被迫停工，又方將進行協商。記者蔡維斌／攝影
台西鄉內養殖區第一座風電開工馬上遭到養殖業者阻攔抗議，工程被迫停工，又方將進行協商。記者蔡維斌／攝影
台西鄉內養殖區第一座風電開工馬上遭到養殖業者阻攔抗議，工程被迫停工，又方將進行協商。記者蔡維斌／攝影
台西鄉內養殖區第一座風電開工馬上遭到養殖業者阻攔抗議，副議長蘇俊豪強烈要求以健康安全為重，工程被迫停工，又方將進行協商。記者蔡維斌／攝影
台西鄉內養殖區第一座風電開工馬上遭到養殖業者阻攔抗議，副議長蘇俊豪強烈要求以健康安全為重，工程被迫停工，又方將進行協商。記者蔡維斌／攝影
台西鄉內養殖區第一座風電開工馬上遭到養殖業者阻攔抗議，工程被迫停工，又方將進行協商。記者蔡維斌／攝影
台西鄉內養殖區第一座風電開工馬上遭到養殖業者阻攔抗議，工程被迫停工，又方將進行協商。記者蔡維斌／攝影

修復 噪音 德國

延伸閱讀

小包聘非法移工被抓 包商連帶挨罰30萬法官撤處分

桃園中路3號社宅深夜火警 5樓工地竄火引發虛驚

南通風電之都 後年營收拚1200億

黃麗玲帶領學生投入志工服務 胰臟癌辭世師生感傷

相關新聞

全球最大虎鯨海上裝置藝術來了！7月游進台南安平港

隨著新冠肺炎疫情趨緩，暑假旅遊旺季將至，台南市文化局在7月中將邀請「安平虎鯨Orca」游進台灣歷史起點的安平古港區，「安...

影／F16戰機大雁隊型衝場演練 日環食倒數剩2天

6月21日「夏至」，雲嘉南等縣市當天下午都可看到天文奇景日環食，嘉義市府並邀請空軍四聯隊，當天在日環食後以5架F16戰機...

影／宣誓饑餓30後介紹嘉義美食 黃敏惠：很大考驗

嘉義市長黃敏惠今天上午在市府先參加飢餓30活動，與台灣世界展望會長王偉華帶領眾人共同宣誓「體驗饑餓8小時」，隨即下樓推廣...

赤崁文化園區挖到遺構 議員呼籲市府別當文化劊子手

台南市中西區赤崁文化園區改造工程因要興建停車場，開挖時卻因遺構出土只好停工，國民黨台南市議員洪玉鳳今天在議會質詢時，要求...

台西養殖區第一座風電被迫停工 百名養殖業者群聚抗爭

配合中央綠能政策德國達德公司在雲林縣台西鄉養殖區第一座風電遭抗爭，使工程被迫停工，當地百餘名養殖業者聚集工地，要求停工，...

嘉縣府擬成立勞青處敗部復活 議會決議凍結4人力過關

嘉義縣長翁章梁議會臨時會提案組織調整，擬成立勞工暨青年發展處（簡稱勞青處），遭議會否決，翁定期會再提案尋求敗部復活，上午...

影／「陸上划龍舟」師生嗨翻！這間小學這樣慶端午

「好刺激的划龍舟體驗！」小朋友玩到心情超嗨！雲林縣斗六市鎮南國小今天提前慶祝端午節，不僅讓學生與家長共同手作艾草香包及防...

嘉義縣市日環食搶客尬場 空軍F-16衝場秀縣市都有

周日「夏至」，雲嘉南等縣市當天下午都可看到天文奇景「日環食」，嘉義市政府邀請空軍嘉義基地四聯隊，以5架F16戰機衝場秀表...

嘉市原民教育中心 落腳輔仁中學

嘉義市原住民教育資源中心昨天在輔仁中學成立，市長黃敏惠表示，輔仁中學長期在原住民教育投入非常多心血，感謝原民青年鄭雅惠、...

半年訪談 「追尋失智的春天」首映

嘉義市府衛生局及長期照顧管理中心耗時半年，訪談18名失智症家屬及病患，製成紀錄片「追尋失智的春天」，昨天在嘉義秀泰影城首...

南市5千消防栓「消防局不知」 救災靠遠水

台南市消防局統計全市有13219個消防栓，自來水公司卻列冊18535個，多達5千多個消防栓「消防局不知道」，議員李宗翰昨...

濕地旁蓋度假村 南市議員：別讓財團綁架黑琵

台南市安南區都市計畫遊樂區將蓋度假村，本月中通過環評，最快今年10月動工，3年內完工，但因該開發案鄰近四草野生動物保護區...

熱門新聞

水上鄉民3個月前抗議基地台 現在手機沒訊號又喊崩潰

台南馬沙溝遊憩區斥資5千萬改造 25日試營運穿比基尼免費入園

又破紀錄！大甲媽回鑾比往年提早約3小時離開彰化

等了十年！ 汐止鐵路橋下再闢停車場

新北社區自主申報資源回收量 可抽禮券

金門縣府旁傳車禍 驚天巨響嚇壞附近店家

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。