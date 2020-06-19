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嘉縣府擬成立勞青處敗部復活 議會決議凍結4人力過關

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
議員李國勝不滿縣府擬動員縣總工會為成立勞青處，對議員施壓，批縣府為強行通過「橫柴抬入灶！」。記者魯永明／翻攝
議員李國勝不滿縣府擬動員縣總工會為成立勞青處，對議員施壓，批縣府為強行通過「橫柴抬入灶！」。記者魯永明／翻攝

嘉義縣長翁章梁議會臨時會提案組織調整，擬成立勞工暨青年發展處（簡稱勞青處），遭議會否決，翁定期會再提案尋求敗部復活，上午議會聯審，在野陣營議員對縣府人事勞逸不均等問題，砲聲隆隆，人事處長劉燦慶難招架，最後協商通過議案，附帶決議凍結4名編制員額。

議員詹琬蓁針對上次質詢議題，指稱縣長室蔡姓機要科員平均每月領2萬多元加班及差旅費，縣府編制公務員、臨時、約聘雇人員2千多人，人事勞逸不均應先解決，要求劉燦慶提供人事名單，劉以個資保護為由不提供，詹要求將名單及請領加班差旅費，直接送檢調查明是否違法。

議員李國勝及陳福成批劉燦慶，以個資為由拒絕提供不當，人事處長不適任，議員依法有權監督縣府人員差勤及請領加班差旅費支出情形；劉燦慶表達歉意說，「是溝通不良」。

陳福成說，勞青處編制員額20人，其中2科勞工行政及勞資關係科從社會局移撥，共9名員額，新成立青年發展科就要11名員額，為避免議員被請託人事，他提議凍結4名人力以後再檢討。李國勝不滿縣府擬動員縣總工會為成立勞青處，對議員施壓，批縣府為強行通過「橫柴抬入灶！」

議員王啟澧質問劉燦慶勞青處成立，要增加多少臨時約聘雇人力，是否會動用縣府預算？劉無法答覆，社會局長蕭英成說，臨時約聘雇人事費由中央補助。王啟澧反對用縣庫支付臨時約聘雇人事費。

議員何子凡提3項附帶決議：要求縣府1年內完成檢討組織人事；成立勞動安全基金，維護勞工權益；要求新成立勞青處長定期專案報告；但最後聯審會主席陳柏麟未採納何子凡意見，裁示成立勞青處議案過關，附帶決議凍結4名編制員額。

議員王啟澧反對用縣庫支付新成立的勞青處臨時約聘雇人事費。記者魯永明／翻攝
議員王啟澧反對用縣庫支付新成立的勞青處臨時約聘雇人事費。記者魯永明／翻攝
議員何子凡提成立勞青處3項附帶決議。記者魯永明／翻攝
議員何子凡提成立勞青處3項附帶決議。記者魯永明／翻攝
議員陳福成（右）批縣府人事處長劉燦慶（左），以個資為由拒絕提供縣府人員名單不當，人事處長不適任。記者魯永明／翻攝
議員陳福成（右）批縣府人事處長劉燦慶（左），以個資為由拒絕提供縣府人員名單不當，人事處長不適任。記者魯永明／翻攝
嘉義縣議員詹琬蓁要求將縣長室機要及臨時人員名單，以及請領加班差旅費，直接送檢調查明是否違法。記者魯永明／翻攝
嘉義縣議員詹琬蓁要求將縣長室機要及臨時人員名單，以及請領加班差旅費，直接送檢調查明是否違法。記者魯永明／翻攝

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