成大、郭綜合醫院簽訂合作經營 盼達「醫病保」三贏

成大醫院今天與郭綜合醫院簽訂合作經營合約，營建醫學中心人才的交流與資源合作、讓病人能就近在社區享有醫學中心級診療，並落實健保分級醫療與雙向轉診政策，期盼達到「良醫近社區」，醫、病、保三贏局面。

成大醫院從2009年開始與部立台南醫院合作經營，郭綜合醫院是第2家合作經營的醫院，也是國立大學醫學中心首度與私立區域級教學醫院的合作經營模式。成醫、郭綜合從1989年開始醫療合作，2008年簽署策略聯盟合約及畢業後一般醫學訓練合作醫院，2017年雙方開立合作病房，成醫支援15名護理人力協助。

郭綜合醫院總裁郭宗正表示，郭綜合醫院很早就與成大建立合作關係，希望更落實健保分級醫療及雙向轉診政策，實現良醫近社區的理想與醫療資源充分利用的目標。為將經營面提升，特借調成大醫院婦產科教授鄭雅敏擔任院長，統籌兩院的合作資源，營運初期先以兩院婦產科及外科互相輪訓及支援，在舊的醫療基礎上加入新的醫療能量，促使醫院的永續經營。

成大醫院院長沈孟儒指出，與郭綜合醫院的合作經營，除了幫助社區醫院的服務，讓醫療品質與量能持續提升外，同時也讓成大醫院能更強化醫學中心的研究、教學功能，並因為資源的重新分配，朝「醫療異質分流」方向思考，配合分級醫療的概念，可以強化、提升成大醫院作為醫學中心的責任，更著重對急症、重症、複雜病人的收治與效率，期能更落實分級醫療及雙向轉診，達成醫、病、保三贏。