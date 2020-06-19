環保義工轉型環保志工 南市培訓啟動

台南市有609隊義工隊、2萬5715名環保義工，其中有224隊是志工隊環保志工5220人，為鼓勵環保義工轉型環保志工，環保局最近起將連續舉辦6場志工培訓研習，預計培訓650人取得志工認證。，並協助領取志工服務紀錄冊，將服務歷程完整記錄，歡迎環保義工逗陣來上課，轉型為環保志工，報名資格為年滿18歲且限加入臺南市環保志 (義)工意外事故保險的環保義工均可報名參加。

市長黃偉哲表示環保志義工每年協助街道清掃長度超過2萬公里，也協助區里進行登革熱孳生源清除、資源回收工作。希望透過志工培訓課程增進義工環保專業知能，將最新環保觀念帶回里社區，多面向協助里社區推動環保工作，透過培訓協助義工取得志工認證，登錄服務時數，將服務歷程留下紀錄，為志工服務生涯留下最完整的回憶。

環保局長謝世傑說，今年環保志工培訓配合衛福部及環保署修正志工訓練時數，課程較往年輕鬆，只需上完1天培訓課程即可取得結業證書。

109年6場環保志工培訓日期及地點分別為7月11日南區開南里活動中心、7月25日環保局民治辦公室、8月1日仁德區仁德里活動中心、8月22日新市區文康育樂中心、9月19日白河區庄內外角聯合活動中心、以及10月17日玉井區豐里里活動中心。報名資訊可至環保局網站(https://web.tainan.gov.tw/epb/)首頁-環保業務-綜合規劃科-環保志工管理資訊查詢下載，報名專線 (06)2906710、或向當地區公所洽詢。