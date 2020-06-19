企業主請醫護人員吃牛肉麵 感謝雲林台大防疫辛勞

高敏開發公司、安葆實業公司與國華飯店等企業在立委蘇治芬穿針引線下，捐贈2100份牛肉麵禮盒給台大醫院雲林分院，表達對防疫第一線人員的致敬之意，企業主感謝醫護人員為台灣防疫的付出。

台大雲林分院長黃瑞仁回顧防疫期間收治新冠肺炎病患的歷程，強調醫護專業盡心，無所畏懼，成功守住防線。蘇治芬也說，台大雲林分院和雲林縣是一體的，雲林不能沒有台大，感謝台大守護雲林人的健康。

元長鄉長李明明、褒忠鄉長陳建名、縣議員蔡岳儒與許留賓、麥寮鄉公所機要祕書陳冠嘉、虎尾鎮代李素娥、李政峰等見證美事。

安葆國際實業公司董事長陳光雲指出，他是土生土長的雲林人，幾年前被診斷出心血管疾病，幸遇當年任主治大夫的院長黃瑞仁為，驀然回首發現故鄉的美好，今天能略盡棉薄，向辛苦的醫護人員致上最高敬意，深感欣悅。

高敏董事長林建宏表示，高中畢業就北上，一生與土地為伍，積累些許財富，覺得把錢幫助有需要的人才有意義，所以成立許多獎助學扶助清寒學子，他和國華飯店總經理廖育輝都是虎尾高中校友，一起透過美食感謝防疫人員，很有意義。