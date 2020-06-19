快訊

中橫便道22.5K坍方全線中斷今搶通 中午12時起恢復通行

野村樂觀看聯發科打破「周期魔咒」 目標價喊上700元

企業主請醫護人員吃牛肉麵 感謝雲林台大防疫辛勞

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
企業主致贈大批牛肉麵禮盒，感謝台大雲林分院防疫人員的辛勞。記者蔡維斌／攝影
企業主致贈大批牛肉麵禮盒，感謝台大雲林分院防疫人員的辛勞。記者蔡維斌／攝影

高敏開發公司、安葆實業公司與國華飯店等企業在立委蘇治芬穿針引線下，捐贈2100份牛肉麵禮盒給台大醫院雲林分院，表達對防疫第一線人員的致敬之意，企業主感謝醫護人員為台灣防疫的付出。

台大雲林分院長黃瑞仁回顧防疫期間收治新冠肺炎病患的歷程，強調醫護專業盡心，無所畏懼，成功守住防線。蘇治芬也說，台大雲林分院和雲林縣是一體的，雲林不能沒有台大，感謝台大守護雲林人的健康。

元長鄉長李明明、褒忠鄉長陳建名、縣議員蔡岳儒與許留賓、麥寮鄉公所機要祕書陳冠嘉、虎尾鎮代李素娥、李政峰等見證美事。

安葆國際實業公司董事長陳光雲指出，他是土生土長的雲林人，幾年前被診斷出心血管疾病，幸遇當年任主治大夫的院長黃瑞仁為，驀然回首發現故鄉的美好，今天能略盡棉薄，向辛苦的醫護人員致上最高敬意，深感欣悅。

高敏董事長林建宏表示，高中畢業就北上，一生與土地為伍，積累些許財富，覺得把錢幫助有需要的人才有意義，所以成立許多獎助學扶助清寒學子，他和國華飯店總經理廖育輝都是虎尾高中校友，一起透過美食感謝防疫人員，很有意義。

黃瑞仁說，疫情爆發，該院收治了出國旅遊染疫母女，由於該旅行團導遊不幸染疫病逝，造成醫護人員極大壓力，還好最後母女康復出院，成功守住防線，沒造成任何的感染。謝謝各界關懷，牛肉麵禮盒連外包的工作人員都有份，實在周到「看了肚子就餓！」

企業主致贈大批牛肉麵禮盒，感謝台大雲林分院防疫人員的辛勞。記者蔡維斌／攝影
企業主致贈大批牛肉麵禮盒，感謝台大雲林分院防疫人員的辛勞。記者蔡維斌／攝影
企業主致贈大批牛肉麵禮盒，感謝台大雲林分院防疫人員的辛勞。記者蔡維斌／攝影
企業主致贈大批牛肉麵禮盒，感謝台大雲林分院防疫人員的辛勞。記者蔡維斌／攝影
企業主致贈大批牛肉麵禮盒，感謝台大雲林分院防疫人員的辛勞。記者蔡維斌／攝影
企業主致贈大批牛肉麵禮盒，感謝台大雲林分院防疫人員的辛勞。記者蔡維斌／攝影

台大醫院 醫護人員 蘇治芬

延伸閱讀

你戴口罩運動嗎？ 別讓心臟吃不消 沒中鏢先中暑

夏天也可能致心血管疾病 醫籲勿戴口罩運動

健保署：我多數醫材收費高於國際

張麗善想找韓國瑜當縣政顧問 蘇治芬：應是政治考量

相關新聞

全球最大虎鯨海上裝置藝術來了！7月游進台南安平港

隨著新冠肺炎疫情趨緩，暑假旅遊旺季將至，台南市文化局在7月中將邀請「安平虎鯨Orca」游進台灣歷史起點的安平古港區，「安...

影／F16戰機大雁隊型衝場演練 日環食倒數剩2天

6月21日「夏至」，雲嘉南等縣市當天下午都可看到天文奇景日環食，嘉義市府並邀請空軍四聯隊，當天在日環食後以5架F16戰機...

影／「陸上划龍舟」師生嗨翻！這間小學這樣慶端午

「好刺激的划龍舟體驗！」小朋友玩到心情超嗨！雲林縣斗六市鎮南國小今天提前慶祝端午節，不僅讓學生與家長共同手作艾草香包及防...

嘉義縣市日環食搶客尬場 空軍F-16衝場秀縣市都有

周日「夏至」，雲嘉南等縣市當天下午都可看到天文奇景「日環食」，嘉義市政府邀請空軍嘉義基地四聯隊，以5架F16戰機衝場秀表...

嘉市原民教育中心 落腳輔仁中學

嘉義市原住民教育資源中心昨天在輔仁中學成立，市長黃敏惠表示，輔仁中學長期在原住民教育投入非常多心血，感謝原民青年鄭雅惠、...

半年訪談 「追尋失智的春天」首映

嘉義市府衛生局及長期照顧管理中心耗時半年，訪談18名失智症家屬及病患，製成紀錄片「追尋失智的春天」，昨天在嘉義秀泰影城首...

南市5千消防栓「消防局不知」 救災靠遠水

台南市消防局統計全市有13219個消防栓，自來水公司卻列冊18535個，多達5千多個消防栓「消防局不知道」，議員李宗翰昨...

濕地旁蓋度假村 南市議員：別讓財團綁架黑琵

台南市安南區都市計畫遊樂區將蓋度假村，本月中通過環評，最快今年10月動工，3年內完工，但因該開發案鄰近四草野生動物保護區...

嘉縣義竹市場終止租約 攤商組自救會拒搬遷

嘉義縣義竹鄉公所因公有零售市場老舊，結構安全有疑慮，人口外流商機流失，通知攤商30日終止租約停止使用，攤商、住戶組自救會...

斗六垃圾散落路邊引野狗 雲縣府加強巡查

雲林縣議員王又民日前在議會總質詢時指出，斗六市崙南路兩旁草叢散落大大小小的垃圾包，更時常出現群聚野狗，他憂心附近學生住戶...

台南馬沙溝遊憩區斥資5千萬改造 25日試營運穿比基尼免費入園

雲嘉南風管處今天下午3點舉行「馬沙溝遊憩區」老店新開活動，安排崑山大學清涼有勁熱舞，臺南市長黃偉哲、雲管處徐振能處長、檜...

影／垃圾散落路邊草叢吸引野犬群聚 民眾通行安全堪憂

雲林縣議員王又民日前在議會總質詢時指出，斗六市崙南路兩旁草叢散落大大小小的垃圾包，更時常出現群聚野狗，附近因有許多學生宿...

熱門新聞

水上鄉民3個月前抗議基地台 現在手機沒訊號又喊崩潰

台南馬沙溝遊憩區斥資5千萬改造 25日試營運穿比基尼免費入園

桃園這23條免費樂活巴 8月起轉型為收費路線

又破紀錄！大甲媽回鑾比往年提早約3小時離開彰化

新北社區自主申報資源回收量 可抽禮券

等了十年！ 汐止鐵路橋下再闢停車場

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。