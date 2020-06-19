影／「陸上划龍舟」師生嗨翻！這間小學這樣慶端午

「好刺激的划龍舟體驗！」小朋友玩到心情超嗨！雲林縣斗六市鎮南國小今天提前慶祝端午節，不僅讓學生與家長共同手作艾草香包及防蚊液，享受親子過佳節的樂趣，校方更特別推出「陸上龍舟競走賽」，讓各年級學生組隊，並坐進特製的陸上龍舟，拚搏速度，大家玩得不亦樂乎，直呼「明年還想玩！」

自治市長吳淨芸說，端午節源於對惡日（即農曆五月，因仲夏瘟疫流行而得名）的禁忌，也是祭龍的節日，是夏季驅除瘟疫的節日。呼應今年的新冠肺炎疫情，因此特別結合「驅瘟神」的概念慶端午，也有驅病毒的含意。

輔導主任陳政偉表示，學校首度推出陸上龍舟賽，讓低年級學生抬著外觀神似毛毛蟲的「龍舟」競走30公尺，中高年級學生及老師們則坐在龍舟裡競走50公尺，行走困難度雖高，但各隊仍卯足全力衝刺，只為角逐冠軍寶座，最大獎項獲頒獎金1千元。

除舉辦動態活動輪番讓全校師生動起來，學生也與父母共同製作粽子造型的香包，配戴在身上即飄出芬芳艾草香，可避邪又可驅蚊。「第一次體驗手作，超好玩的！」三年級學生游晏民開心展示手作成果。