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全球最大虎鯨海上裝置藝術來了！7月游進台南安平港
隨著新冠肺炎疫情趨緩，暑假旅遊旺季將至，台南市文化局在7月中將邀請「安平虎鯨Orca」游進台灣歷史起點的安平古港區，「安平虎鯨Orca」擁有20公尺長、10公尺高的巨大體型，為全球最大虎鯨海上裝置藝術，期盼成今年暑假全台國旅最受矚目的新焦點。
台南市長黃偉哲表示，即將游進安平港、水景公園水域的「安平虎鯨Orca」造型可愛又有親和力，是全球最大虎鯨裝置藝術，現場將搭配設有大型海上氣墊樂園、岸上異國度假氛圍的休閒設施與餐飲服務，以及夜間璀璨燈光煙火秀，無論是親子同遊或喜愛打卡分享的年輕族群一定都會流連忘返，讓安平舊聚落越夜越美麗。
黃偉哲說，「安平虎鯨Orca」本月24日將抵達台南，在億載金城進行14天「檢疫隔離」，7月11日將游進安平舊聚落、水景公園水域，展開為期3個月的安平之旅。
「安平虎鯨Orca」活動展演秀將在7月15日開幕，不僅有燈光音樂秀，還將邀請金曲天后潘越雲開唱爵士版「安平追想曲」揭開序幕，金曲獎天團董事長樂團也將在當周的周末舉行小型演唱會。
文化局長葉澤山說，療癒人心的「安平虎鯨Orca」結合國際級海島度假風情的場域設計和水陸遊樂設施，預估3個月將吸引超過百萬人潮造訪安平，期望安平成今年暑假全台最亮點。
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