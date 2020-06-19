全球最大虎鯨海上裝置藝術來了！7月游進台南安平港

隨著新冠肺炎疫情趨緩，暑假旅遊旺季將至，台南市文化局在7月中將邀請「安平虎鯨Orca」游進台灣歷史起點的安平古港區，「安平虎鯨Orca」擁有20公尺長、10公尺高的巨大體型，為全球最大虎鯨海上裝置藝術，期盼成今年暑假全台國旅最受矚目的新焦點。

台南市長黃偉哲表示，即將游進安平港、水景公園水域的「安平虎鯨Orca」造型可愛又有親和力，是全球最大虎鯨裝置藝術，現場將搭配設有大型海上氣墊樂園、岸上異國度假氛圍的休閒設施與餐飲服務，以及夜間璀璨燈光煙火秀，無論是親子同遊或喜愛打卡分享的年輕族群一定都會流連忘返，讓安平舊聚落越夜越美麗。

黃偉哲說，「安平虎鯨Orca」本月24日將抵達台南，在億載金城進行14天「檢疫隔離」，7月11日將游進安平舊聚落、水景公園水域，展開為期3個月的安平之旅。

「安平虎鯨Orca」活動展演秀將在7月15日開幕，不僅有燈光音樂秀，還將邀請金曲天后潘越雲開唱爵士版「安平追想曲」揭開序幕，金曲獎天團董事長樂團也將在當周的周末舉行小型演唱會。