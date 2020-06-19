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品嚐肉燥美食 南市府推出攻略地圖

中央社 / 台南19日電

台灣已從口蹄疫區除名，台南市政府觀光旅遊局今天宣布推出「台南肉燥攻略地圖」，透過Google地圖建置全市701家和肉燥相關的店家，讓遊客得以按圖索驥大快朵頤。

國內武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情逐步解封，世界動物衛生組織（OIE）大會也正式將台灣自口蹄疫區除名，讓台灣得以出口豬肉。台南市長黃偉哲16日已在臉書推銷台南10家肉燥飯，強推台南是世界肉燥飯之都，台南市政府觀旅局今天也宣布推出「台南肉燥攻略地圖」。

觀旅局的「台南肉燥攻略地圖」，是透過Google地圖建置，依歷年網友推薦，將全市701家和肉燥相關店家全囊括在內，包括黃偉哲推薦的10家肉燥飯、335家肉燥飯、51家米糕、28家意麵、131家陽春麵、28家炒米粉、62家碗粿、38家擔仔麵及18家其他肉燥美食等。

遊客可在地圖同步查詢google商家資訊，舉凡店家地址、電話、評論、照片、臉書官網、營業時間等細節，讓遊客得以按圖索驥享用台南肉燥美食。

台南市政府觀光旅遊局長郭貞慧表示，肉燥可說是台南美食小吃的「最大公約數」，肉燥飯、米糕、碗粿、米粉炒、擔仔麵、意麵、陽春麵、肉圓、蚵仔煎、芋粿等台南代表性美食，都少不了以肉燥調味增香。

另外，台南知名的溫體牛肉湯、羊肉湯、虱目魚、飯桌菜、香腸熟肉等，也都要配上一碗肉燥飯才道地，甚至有店家研發牛肉燥、魚肉燥、素肉燥等料理，更有店家擁有獨門不外傳的肉燥配方，製作過程處處講究功夫與步驟，才讓肉燥成為台南美食的經典代表，如同日本味增、義大利肉醬。

口蹄疫 黃偉哲

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