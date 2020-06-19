快訊

藍營誰能與陳其邁較勁？杜紫宸：她可上看80萬票

台灣最長名字寶座換人 警見身分證傻眼：自己畫的？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉義縣市日環食搶客尬場 空軍F-16衝場秀縣市都有

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣市政府周日日環食搶客尬場，空軍F-16戰機衝場秀縣市都有。圖／航空迷 提供
嘉義縣市政府周日日環食搶客尬場，空軍F-16戰機衝場秀縣市都有。圖／航空迷 提供

周日「夏至」，雲嘉南等縣市當天下午都可看到天文奇景「日環食」，嘉義市政府邀請空軍嘉義基地四聯隊，以5架F16戰機衝場秀表演；嘉義縣府昨天也宣布戰機也會到北回歸線太陽館上空衝場表演；空軍四聯隊對縣市公平對待，都安排衝場秀。

空軍嘉義基地政戰部今天說，，這次日環食活動，配合嘉義縣市政府執行，戰機通過時間規畫為嘉義市觀賞日環食主場北香湖公園，21日周日下午4點35時通過，北回歸線太陽館約在下午4點50分通過，兩地衝場秀相隔15分。

外界擔心最近中共戰機經常繞台飛行，衝場表演是否影響戰備任務？基地政戰部表示，衝場表演不影響戰備，另，針對衝場表演的Ｆ16戰機是否性能提升版的的F-16V，是否掛彈？政戰部說，民眾看了就知道。

空軍第四聯隊的F-16A／B戰鬥機，目前已有15架完成F-16V性能提升改裝。軍方春節前曾展示緊急起飛等科目，首度公開最新款響尾蛇飛彈AIM-9X，將成為改良後F-16近戰利器。

2年前，嘉義縣政府承辦台灣燈會，首次規畫嘉義空軍F-16衝場秀，吸引大批航空迷，這次第二次衝場秀，分別在嘉義縣市表演，航空迷奔相走告，準備大砲相機腳架，捕捉戰機衝場英姿，只是縣市衝場秀只相隔15分，時間短，航空迷只能擇1處定點。

周日日環食活動，嘉義市府與台北市府合作，市長黃敏惠與台北市長柯文哲將合體觀賞。嘉義縣長翁章梁找來藝人黃子佼，帶動觀賞日環食熱鬧氣氛，兩縣市尬場搶客，不只搶天文迷，也搶航空 迷及攝影愛好者 。

嘉義縣市政府周日日環食搶客尬場，空軍F-16戰機衝場秀縣市都有。圖／航空迷 提供
嘉義縣市政府周日日環食搶客尬場，空軍F-16戰機衝場秀縣市都有。圖／航空迷 提供

嘉義 戰機 F-16

延伸閱讀

影／F16戰機大雁隊型衝場演練 日環食倒數剩2天

監察院再揭戰機失事疑因同僚疏失釀禍 空軍：尊重監院

新竹空軍眷村特展 重現當年風華

日環食21日登場 時間懶人包一次掌握

相關新聞

影／F16戰機大雁隊型衝場演練 日環食倒數剩2天

6月21日「夏至」，雲嘉南等縣市當天下午都可看到天文奇景日環食，嘉義市府並邀請空軍四聯隊，當天在日環食後以5架F16戰機...

嘉義縣市日環食搶客尬場 空軍F-16衝場秀縣市都有

周日「夏至」，雲嘉南等縣市當天下午都可看到天文奇景「日環食」，嘉義市政府邀請空軍嘉義基地四聯隊，以5架F16戰機衝場秀表...

嘉市原民教育中心 落腳輔仁中學

嘉義市原住民教育資源中心昨天在輔仁中學成立，市長黃敏惠表示，輔仁中學長期在原住民教育投入非常多心血，感謝原民青年鄭雅惠、...

半年訪談 「追尋失智的春天」首映

嘉義市府衛生局及長期照顧管理中心耗時半年，訪談18名失智症家屬及病患，製成紀錄片「追尋失智的春天」，昨天在嘉義秀泰影城首...

南市5千消防栓「消防局不知」 救災靠遠水

台南市消防局統計全市有13219個消防栓，自來水公司卻列冊18535個，多達5千多個消防栓「消防局不知道」，議員李宗翰昨...

濕地旁蓋度假村 南市議員：別讓財團綁架黑琵

台南市安南區都市計畫遊樂區將蓋度假村，本月中通過環評，最快今年10月動工，3年內完工，但因該開發案鄰近四草野生動物保護區...

嘉縣義竹市場終止租約 攤商組自救會拒搬遷

嘉義縣義竹鄉公所因公有零售市場老舊，結構安全有疑慮，人口外流商機流失，通知攤商30日終止租約停止使用，攤商、住戶組自救會...

斗六垃圾散落路邊引野狗 雲縣府加強巡查

雲林縣議員王又民日前在議會總質詢時指出，斗六市崙南路兩旁草叢散落大大小小的垃圾包，更時常出現群聚野狗，他憂心附近學生住戶...

台南馬沙溝遊憩區斥資5千萬改造 25日試營運穿比基尼免費入園

雲嘉南風管處今天下午3點舉行「馬沙溝遊憩區」老店新開活動，安排崑山大學清涼有勁熱舞，臺南市長黃偉哲、雲管處徐振能處長、檜...

影／垃圾散落路邊草叢吸引野犬群聚 民眾通行安全堪憂

雲林縣議員王又民日前在議會總質詢時指出，斗六市崙南路兩旁草叢散落大大小小的垃圾包，更時常出現群聚野狗，附近因有許多學生宿...

嘉義大林唯一公辦游泳池關閉近1年 公所：總預算沒過

嘉義縣大林鎮立游泳池去年6月起，因原認養單位私立同濟中學申請資格不符，又找不到其他認養廠商，鎮公所決定自行承辦並轉型，但...

水上鄉民3個月前抗議基地台 現在手機沒訊號又喊崩潰

嘉義縣水上鄉寬士村民3月15日，抗議中華電信等三家電信公司手機基地台距民宅近，因租約到期，新址遭抗議無法設立，導致15日...

熱門新聞

水上鄉民3個月前抗議基地台 現在手機沒訊號又喊崩潰

台南馬沙溝遊憩區斥資5千萬改造 25日試營運穿比基尼免費入園

桃園這23條免費樂活巴 8月起轉型為收費路線

等了十年！ 汐止鐵路橋下再闢停車場

新北社區自主申報資源回收量 可抽禮券

又破紀錄！大甲媽回鑾比往年提早約3小時離開彰化

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。