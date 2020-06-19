嘉義縣市日環食搶客尬場 空軍F-16衝場秀縣市都有

周日「夏至」，雲嘉南等縣市當天下午都可看到天文奇景「日環食」，嘉義市政府邀請空軍嘉義基地四聯隊，以5架F16戰機衝場秀表演；嘉義縣府昨天也宣布戰機也會到北回歸線太陽館上空衝場表演；空軍四聯隊對縣市公平對待，都安排衝場秀。

空軍嘉義基地政戰部今天說，，這次日環食活動，配合嘉義縣市政府執行，戰機通過時間規畫為嘉義市觀賞日環食主場北香湖公園，21日周日下午4點35時通過，北回歸線太陽館約在下午4點50分通過，兩地衝場秀相隔15分。

外界擔心最近中共戰機經常繞台飛行，衝場表演是否影響戰備任務？基地政戰部表示，衝場表演不影響戰備，另，針對衝場表演的Ｆ16戰機是否性能提升版的的F-16V，是否掛彈？政戰部說，民眾看了就知道。

空軍第四聯隊的F-16A／B戰鬥機，目前已有15架完成F-16V性能提升改裝。軍方春節前曾展示緊急起飛等科目，首度公開最新款響尾蛇飛彈AIM-9X，將成為改良後F-16近戰利器。

2年前，嘉義縣政府承辦台灣燈會，首次規畫嘉義空軍F-16衝場秀，吸引大批航空迷，這次第二次衝場秀，分別在嘉義縣市表演，航空迷奔相走告，準備大砲相機腳架，捕捉戰機衝場英姿，只是縣市衝場秀只相隔15分，時間短，航空迷只能擇1處定點。