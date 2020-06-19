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影／F16戰機大雁隊型衝場演練 日環食倒數剩2天

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
5架F-16戰機昨天下午通過嘉義北香湖公園。記者卜敏正/翻攝
5架F-16戰機昨天下午通過嘉義北香湖公園。記者卜敏正/翻攝

6月21日「夏至」，雲嘉南等縣市當天下午都可看到天文奇景日環食嘉義市府並邀請空軍四聯隊，當天在日環食後以5架F16戰機衝場表演，昨天傍晚衝場演練，吸引許多民眾到北香湖公園先睹為快、高喊空軍加油。

嘉義市教育處長林立生表示，嘉義市為了日環食「主場在嘉義」，早在半年前他就親自拜訪嘉義水上機場空軍四聯隊，洽談日環食當天 F16戰機衝場表演可能性，當時軍方對此就表認同與支持，並認為透過F16衝場表演，有助讓更多民眾認知國軍精良戰技，經公文往來申請確定，當天日環食出現後，約下午4點35分，5架F-16戰機將以大雁隊形通過北香湖公園上空。

他說，空軍第四聯隊當天將派遣5架F-16型機，下午4點初由嘉義水上空軍基地起飛後，先往西南海面待命空域集結編隊，再由嘉義南面朝正北方以放起落架、開啟落地燈方式，對正會場進行衝場並接受全體市民致意，據了解戰機從北香湖公園衝場結束後，會再次集結通過北回太陽館。

林立生也說明，21日當天下午2點49分開始「初虧」，4點13分42秒日環食開始，4點14分12秒「食甚」，即日食月亮圓心跟太陽圓心最接近、也是金環最美、最均勻的時候，4點14分42秒日環食終，最後於5點25分「復圓」。

當天從下午開始市政府就做網路直播，20日晚上6點50分、9點在北香湖公園還有無人機表演，過了這次，下次要再看到罕見天文奇景，還要等195年。

6月21日日環食當天下午約4點35分， 將有5架F-16戰機 衝場通過北香湖公園。記者卜敏正／翻攝
6月21日日環食當天下午約4點35分， 將有5架F-16戰機 衝場通過北香湖公園。記者卜敏正／翻攝
5架F-16戰機昨天下午通過嘉義北香湖公園。記者卜敏正/翻攝
5架F-16戰機昨天下午通過嘉義北香湖公園。記者卜敏正/翻攝

嘉義 日環食 空軍

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