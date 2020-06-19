影／F16戰機大雁隊型衝場演練 日環食倒數剩2天

6月21日「夏至」，雲嘉南等縣市當天下午都可看到天文奇景日環食，嘉義市府並邀請空軍四聯隊，當天在日環食後以5架F16戰機衝場表演，昨天傍晚衝場演練，吸引許多民眾到北香湖公園先睹為快、高喊空軍加油。

嘉義市教育處長林立生表示，嘉義市為了日環食「主場在嘉義」，早在半年前他就親自拜訪嘉義水上機場空軍四聯隊，洽談日環食當天 F16戰機衝場表演可能性，當時軍方對此就表認同與支持，並認為透過F16衝場表演，有助讓更多民眾認知國軍精良戰技，經公文往來申請確定，當天日環食出現後，約下午4點35分，5架F-16戰機將以大雁隊形通過北香湖公園上空。

他說，空軍第四聯隊當天將派遣5架F-16型機，下午4點初由嘉義水上空軍基地起飛後，先往西南海面待命空域集結編隊，再由嘉義南面朝正北方以放起落架、開啟落地燈方式，對正會場進行衝場並接受全體市民致意，據了解戰機從北香湖公園衝場結束後，會再次集結通過北回太陽館。

林立生也說明，21日當天下午2點49分開始「初虧」，4點13分42秒日環食開始，4點14分12秒「食甚」，即日食月亮圓心跟太陽圓心最接近、也是金環最美、最均勻的時候，4點14分42秒日環食終，最後於5點25分「復圓」。