黃偉哲：台加合作未因疫情受阻 盼有更實質交流

加拿大駐台北貿易辦事處代表芮喬丹今天偕辦事處貿易暨投資處長羅杜安等人拜會台南市長黃偉哲，雙方就經貿、文化合作交換意見，此行他特地安排拜訪設廠在台南的加拿大廠商，也希望有機會牽線雙方原住民藝術家合作，共同策展。

黃偉哲表示，上次與芮喬丹會面是在去年7月，當時雙方曾就台南捷運相關事宜進行討論，很高興不到一年的時間，芮喬丹又親自來台南討論雙方經貿、文化合作。

黃偉哲說，台加之間的合作並未因疫情受阻，今年雙方不但簽署AI等科技產業的備忘錄，也在5月底建立雙方有機產品的相互認證，希望台南今後能跟加拿大有更實質的交流。

芮喬丹表示，加拿大十分重視與台南的合作，目前成功大學已與6家加拿大的大學簽署合作備忘錄，此行他也特地拜訪加拿大位於台南科學園區的廠商，以及台達電、保瑞等高科技、生技業廠商。

另外，他也希望有機會牽線雙方原住民藝術家合作，共同策展，由於加拿大駐台北貿易辦事處目前正規畫9月在台南舉辦「加台創新交流年」，屆時希望邀請黃偉哲出席，並盼未來雙方無論在高科技、軟體、經貿、文化都有進一步的合作。

今天台南市交通局長王銘德、經發局副局長蕭富仁、新聞及國際關係處長蘇恩恩、文化局主任秘書林韋旭等都與會討論。