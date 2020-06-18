公辦泳池設施老舊拼不過民營 嘉縣教育處：可提報經費計畫

夏季來臨，嘉義縣許多鄉鎮市如民雄、大林、竹崎設置游泳池供民眾使用，但許多公辦游泳池因設施老舊，民眾不願前往，選擇到設備較好又便宜的民營游泳池，導致公辦游泳池入不敷出，寧願關門停辦，嘉義縣教育處建議，鄉鎮市公所可提報計畫，由教育處向體育署申請經費補助。

嘉義縣教育處長陳添丁表示，教育處目前推廣的游泳教學，可由教育處媒合國中、高中與公辦泳池，公辦泳池也可依教育部體育署的「直轄市及縣（市）政府興（整）建運動設施作業要點」擬訂計畫，函報教育處轉體育署申請經費補助，日前已協助民雄及竹崎游泳池申請。

大林鎮公所表示，大林鎮立游泳池設置多年，裡面只有一座泳池，加熱系統以柴油加熱、磁磚剝落、室內沒有冷氣、窗戶無法開放不通風等問題，每月會到鎮立泳池游泳的民眾不到10人，加上救生員考核越發嚴格，每個游泳池至少需有2名救生員，不好請價格又貴。

陳添丁說，馬政府時期因推廣游泳運動，許多鄉鎮市廣泛設置游泳池，但長久下來，游泳池都面臨年久失修問題，民眾也會比較哪個泳池較便宜、設施較好等。大林鎮公所表示，泳池只要一開放就會燒掉很多錢，但想找認養單位，又擔心設備問題會造成認養單位困擾、或沒人認養。