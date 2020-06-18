台南市國際龍舟錦標賽23至25日登場 警方將交管
台南市國際龍舟錦標賽6月23日至25日在安平運河舉行，市警四分局今天說，安平區慶平路段除住戶外，將管制車輛進入，以供民眾觀賞龍舟競賽及體驗台南美食小吃，警方將針對會場周邊進行交通疏導和肅竊工作，維護賽事安全及道路交通順暢。
今年國際龍舟錦標賽雖然縮減賽事規模，仍有99隊來自南台灣的划槳好手前來競渡，會場周邊將同時有攤商展售及舞臺表演活動與民眾同樂，龍舟賽事將於6月23日下午6點起舉行祭江及開幕儀式，展開為期3日龍舟系列活動，並於25日晚間8點15分進行閉幕典禮。
警方說，屆時慶平路段，健康三街承天橋以西、安億路安億橋以東於活動比賽時段將劃設為行人徒步區管制，入口處慶平路健康三街口、慶平路安億路口及育平路育平九街等3路口將實施實名制管制，進場人員需配合登錄姓名及連絡電話入場。
慶平路管制路段於23日下午5點至10點、24日下午3點至晚上10點、25日下午2點至晚上12點，管制車輛進入(住戶除外)。
分局長蔡進閱籲請鄉親，近日會場舞臺及攤架將陸續佈置，用路人行經慶平活動路段時，請減速慢行或提前改道行駛，活動期間並請避開管制路段，並善加利用安億路外停車場、平豐路停車場、安平港港濱歷史公園及林默娘停車場，同時應遵守各路口執勤員警指揮疏導，以維交通安全。
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