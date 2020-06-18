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F16衝場來囉！經典台詞成真 嘉義縣行銷日環食再加碼

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣政府為行銷日環食加碼空軍秀，21日下午5點，將有5架空軍嘉義基地第四聯隊F16戰機，以大雁隊形飛越基地附近水上鄉北回歸線太陽館上空。圖／縣府提供
嘉義縣政府為行銷日環食加碼空軍秀，21日下午5點，將有5架空軍嘉義基地第四聯隊F16戰機，以大雁隊形飛越基地附近水上鄉北回歸線太陽館上空。圖／縣府提供

「飛鷹呼叫塔台!日環食空勘任務完成，準備返航」經典行銷影片台詞即將成真，嘉義縣政府為行銷日環食加碼空軍秀，21日下午5點，將有5架空軍嘉義基地第四聯隊F16戰機，以大雁隊形飛越基地附近水上鄉北回歸線太陽館上空。

「F16衝場結合日環食奇觀這輩子僅此一次，歡迎全台攝影好手來嘉！追日、追焦、衝一波！」縣長翁章梁說，只要在活動當天，捕捉嘉義縣特色地標結合日環食奇景，7月3日前投稿到嘉義縣文化觀光局，總獎金超過6萬5千元，等你來挑戰!

翁章梁說，行銷日環食縣府團隊卯足全力，全部構想由府內年輕同仁發想、執行，除了邀請藝人黃子佼直播節目、集客活動、行銷創意以及攝影比賽之外，在拍攝觀日任務時，也著手籌備空軍衝場活動，就是要讓全台民眾來嘉旅遊、住宿，共享百年難得一見的天文奇觀。

文化觀光局長許有仁說，北回歸線太陽館是全台最佳的觀日地點，錯過這次日環食得再等上195年，這將成為許多人「人生唯一一次」。

本次攝影比賽將在7月中旬進行評選，選出金、銀、銅三獎，各頒發新台幣2萬元、1萬5千萬元、1萬元獎金及獎狀。另挑出20名優選，頒發1千元獎金與獎狀作為獎勵，其中金銀銅得獎者將在7月「2020東石海之夏」活動進行現場頒獎表揚，詳細比賽辦法請上嘉義縣文化觀光局官網查詢。網址：https://www.tbocc.gov.tw/

嘉義縣政府為行銷日環食加碼空軍秀，21日下午5點，將有5架空軍嘉義基地第四聯隊F16戰機，以大雁隊形飛越基地附近水上鄉北回歸線太陽館上空。圖／縣府提供
嘉義縣政府為行銷日環食加碼空軍秀，21日下午5點，將有5架空軍嘉義基地第四聯隊F16戰機，以大雁隊形飛越基地附近水上鄉北回歸線太陽館上空。圖／縣府提供

日環食 嘉義 攝影比賽

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