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【無罪亡命徒1】刑事補償修法 冤案逃亡不再只獲一句「無罪」

台南馬沙溝遊憩區斥資5千萬改造 25日試營運穿比基尼免費入園

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市馬沙溝濱海遊憩區封園2年重新營運，雲嘉南濱海風景區管理處長徐振能（右二）卯力行銷。圖／業者提供
台南市馬沙溝濱海遊憩區封園2年重新營運，雲嘉南濱海風景區管理處長徐振能（右二）卯力行銷。圖／業者提供

雲嘉南風管處今天下午3點舉行「馬沙溝遊憩區」老店新開活動，安排崑山大學清涼有勁熱舞，臺南市長黃偉哲、雲管處徐振能處長、檜意生活村集團執行長鄭文吉等貴賓，聯手「噴水迎賓」儀式，象徵園區水到渠成、開門見客！慶祝老店新開，6月25日至7月30日門票一律8折（原價150）、消費9折，憑票根還可參加抽獎！6月25日至27日穿比基尼泳裝入園免費，前100名來園民眾，每位可獲贈一粒火燒粽等好康。

台南市長黃偉哲表示，馬沙溝濱海遊憩區，在6月25日重新開放試營運，馬沙溝是傳統台南非常夯的一個海洋休憩遊憩據點，感謝雲嘉南風景管理處重新再改進、改善，重新修繕後開幕。一定可以提供給許多來濱海遊樂的觀光客，一個新的好的地點。

黃偉哲指出，疫情趨緩逐步解封後，心靈上也要解封，心靈上的解封就是要玩得瘋一點，暑假又快到了，很多年輕的學子還有外地來的觀光客，來看好山好水心情一定會好很多，但最重要，水上活動一定要重視安全。台南連續兩年，暑假期間，沒有年輕學子溺水，希望今年還是繼續保持這個紀錄，要繼續+ 0才行，疫情+ 0，溺水也要+ 0才行。

休園2年的「馬沙溝濱海遊憩區」，經雲嘉南濱海國家風景區管理處投入約5千萬改裝，6月25日端午節解封試營運，雲管處為振興週邊觀光，也宣佈加碼舉辦「冰水奇緣─海陸雙響泡」，包括臺灣冰奇步大集合、 鹽洗攻略泡泡Party、抱冰/吃冰大賽、沁涼滿漢全席、THE MIX與愛樂團演出等內容，6月25日端午節當天舉辦立蛋大賽、吃冰呷免驚大放送300份。

「馬沙溝遊憩區轉」改造後有露營基地，優美沙灘與晚霞，配合VILLA池畔及星空目前正全力規畫轉型「海洋休閒運動渡假中心」，並引進螃蟹船、衝浪、風帆、獨木舟、立槳、水上腳踏車等水上遊憩，未來結合大學產學合作，發展水域訓練場地，也將舉辦大型水上運動競賽。

台南市馬沙溝濱海遊憩區封園2年重新營運，打造浪漫星空露營基地。圖／業者提供
台南市馬沙溝濱海遊憩區封園2年重新營運，打造浪漫星空露營基地。圖／業者提供
台南市馬沙溝濱海遊憩區封園2年重新營運，打造全新海洋度假中心。圖／業者提供
台南市馬沙溝濱海遊憩區封園2年重新營運，打造全新海洋度假中心。圖／業者提供
台南市馬沙溝濱海遊憩區封園2年重新營運，雲嘉南濱海風景區管理處長徐振能（左二）卯力行銷。圖／業者提供
台南市馬沙溝濱海遊憩區封園2年重新營運，雲嘉南濱海風景區管理處長徐振能（左二）卯力行銷。圖／業者提供

黃偉哲 疫情 溺水

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