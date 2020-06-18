疫情解封 台南首場實體就博會20日登場

武漢肺炎疫情解封，台南市長黃偉哲今天宣布，台南首場實體就業博覽會20日在南台科技大學登場，將提供6383個工作機會。

黃偉哲今天下午在台南市永華市政中心宣布，「2020台南好生活，台南呷頭路，PART1，就業博覽會」20日上午9時在南台科大登場。這是武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情解封後台南首場實體就博會。

黃偉哲指出，疫情影響，今年第一季失業率攀高，無薪假人數及參加紓困人數增多，企業也受到很大衝擊，如今又進入畢業季，大型就業輔導及就業媒合必須密集展開。

黃偉哲表示，這場就博會將提供6383個職缺，希望求職者把握機會「不要再撿石頭了」，趕快找到合適自己想要做的，先求有再求好，先求能進入社會，貢獻自己，實現自己。

他說，目前台灣風平浪靜，出了台灣後就狂風暴雨，昨天美國武漢肺炎2萬1000例，巴西2萬7000例，印度1萬3000例，中國北京更出現第二波疫情，比起其他國家，台灣很幸運，但這不是天上掉下來的，是政府、民間、中央、地方齊心協力爭來的，大家要珍惜成果。

台南市政府勞工局人員表示，台南這場疫情解封後首場實體博覽會，徵才廠商包括台積電、群創光電、台南紡織、統一實業、奇美食品等，提供6383個工作機會，其中2929個職缺薪資逾新台3萬元，會場更設置「身障及中高齡就業專區」，提供90個職缺，由專人協助身障及中高齡者諮詢及就業。