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影／垃圾散落路邊草叢吸引野犬群聚 民眾通行安全堪憂
雲林縣議員王又民日前在議會總質詢時指出，斗六市崙南路兩旁草叢散落大大小小的垃圾包，更時常出現群聚野狗，附近因有許多學生宿舍，也有不少住戶，他憂心用路人行的安全。因該地部分權責屬台糖公司所有，台糖公司虎尾糖廠表示，今天已派員清除垃圾。環保局長鄭育麟則表示，會請權責單位善盡維護管理之責，環保局也會加強巡查。
王又民指出，斗六市崙南路兩旁草叢散落10多袋垃圾包，但許久未見相關單位處理，且夜晚該路段光線昏暗，又經常出現群聚野狗，附近不但靠近學區，且有許多學生宿舍，他擔心學生及住戶的通行安全，要求相關單位盡速恢復該地整潔。
王又民建議，該路段應增設照明設備，若無多餘人力控管，未來可考量委由縣府或社區發展協會維護環境，還給用路人安定安心的道路。
該地部分權責屬台糖公司所有，台糖公司虎尾糖廠表示，今天已派員清除所有垃圾，未來地方政府若有需要開闢公園或自行車道，台糖也樂意配合提供土地。
環保局長鄭育麟則說，環保局會請權責單位善盡維護管理之責，環保局也會加強巡查，若再發現類似情事，將先行勸導，若無改善則會依廢棄物清理法，裁罰1200至6000元罰鍰，並要求限期改善，倘若仍未改善，則會連續開罰或加重處分。
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