影／百年前吹哨人史醫生 用讀劇省思當代公共衛生

台南社大有個讀劇班，一開就9年，有些已當阿嬤的班員，以前不喜歡讀書，但上了課後，愛上讀書，也常買書，和班員四處看戲，雖然花錢，卻賺到了快樂與滿足。他們今年準備了年度大戲「國民公敵」演出，引領更多人認識讀劇，也培養公民成為積極觀眾。

讀劇是由演員拿著讀本，邊念劇本邊走位表演，讓觀眾欣賞到有如看演員在幕後彩排的樂趣。老師楊美英在台南社大開設的「看戲讀劇展演趣」，9年來吸引近500人次參加，年齡從20至70歲，班員參與讀劇及展演的學習，也閱讀國內外劇作家的作品，包括契訶夫的《櫻桃園》、馬森《一碗涼粥》、葉石濤的《紅鞋子》、紀蔚然《嬉戲》等，今年則是多易卜生的《國民公敵》。

67歲的趙鑾美是讀劇班的班長，她說，以前愛看戲，但不喜歡看書，參加讀劇班後，找到了自己愛表演的興趣，也愛上讀書，常花錢去買書來讀。

學員林淑芬、梁瓊芬、許瓏瀞說，大家因讀劇而經常在一起看書、討論，成了讀書會，也常到各地去看戲，雖然很花錢，但也獲得滿足與快樂。

台南社大學程經理人王複蓉表示，透過讀劇及表演，成功引領非科班的素人讀懂戲劇，進入戲劇表演的殿堂，也讓資深學員有機會擔任劇場導演、演員並製作一齣戲；更重要的是，培養公民成為積極閱讀者及觀眾，樂意付費支持國內文學出版及表演戲劇。

堪稱台南最專業的素人讀劇團-台南社大讀劇班，6月21日下午兩點半起，於台江文化中心地下一樓多功能教室，公開演出公衛大戲《國民公敵》，看百年前的吹哨人史醫生，如何義無反顧成為國民公敵？也省思當代公共衛生。有興趣民眾請至台南社大網站線上報名預約座位，或撥06-2345679洽詢報名。