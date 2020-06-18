快訊

省子彈？央行利率按兵不動 重貼現率維持1.125%

高階警察人事終於發布了！方仰寧升警政委員

影／百年前吹哨人史醫生 用讀劇省思當代公共衛生

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導

台南社大有個讀劇班，一開就9年，有些已當阿嬤的班員，以前不喜歡讀書，但上了課後，愛上讀書，也常買書，和班員四處看戲，雖然花錢，卻賺到了快樂與滿足。他們今年準備了年度大戲「國民公敵」演出，引領更多人認識讀劇，也培養公民成為積極觀眾。

讀劇是由演員拿著讀本，邊念劇本邊走位表演，讓觀眾欣賞到有如看演員在幕後彩排的樂趣。老師楊美英在台南社大開設的「看戲讀劇展演趣」，9年來吸引近500人次參加，年齡從20至70歲，班員參與讀劇及展演的學習，也閱讀國內外劇作家的作品，包括契訶夫的《櫻桃園》、馬森《一碗涼粥》、葉石濤的《紅鞋子》、紀蔚然《嬉戲》等，今年則是多易卜生的《國民公敵》。

67歲的趙鑾美是讀劇班的班長，她說，以前愛看戲，但不喜歡看書，參加讀劇班後，找到了自己愛表演的興趣，也愛上讀書，常花錢去買書來讀。

學員林淑芬、梁瓊芬、許瓏瀞說，大家因讀劇而經常在一起看書、討論，成了讀書會，也常到各地去看戲，雖然很花錢，但也獲得滿足與快樂。

台南社大學程經理人王複蓉表示，透過讀劇及表演，成功引領非科班的素人讀懂戲劇，進入戲劇表演的殿堂，也讓資深學員有機會擔任劇場導演、演員並製作一齣戲；更重要的是，培養公民成為積極閱讀者及觀眾，樂意付費支持國內文學出版及表演戲劇。

堪稱台南最專業的素人讀劇團-台南社大讀劇班，6月21日下午兩點半起，於台江文化中心地下一樓多功能教室，公開演出公衛大戲《國民公敵》，看百年前的吹哨人史醫生，如何義無反顧成為國民公敵？也省思當代公共衛生。有興趣民眾請至台南社大網站線上報名預約座位，或撥06-2345679洽詢報名。

劇場 林淑芬 台江

延伸閱讀

泰國研擬商務人士可入境 一般觀光客暫不放行

桃園展演中心文創商場生意慘淡 進駐業者轟遭聯手坑殺

第3屆進博會 部分展區一位難求

環保戲劇競賽10隊尬演技 新竹國小勇奪「綠劇人」

相關新聞

嘉義大林唯一公辦游泳池關閉近1年 公所：總預算沒過

嘉義縣大林鎮立游泳池去年6月起，因原認養單位私立同濟中學申請資格不符，又找不到其他認養廠商，鎮公所決定自行承辦並轉型，但...

義竹鄉市場下月終止租約封閉 攤商自救會掛白布條抗爭

嘉義縣義竹鄉公所因公有零售市場老舊，結構安全有疑慮，人口外流商機流失，通知攤商30日終止租約停止使用，攤商、住戶組自救會...

台南市竟然還有5000多個消防栓 消防局不知道在哪裡

台南市各地消防栓消防局統計有13219處，但是自來水公司卻有18535個，還有5000多個消防栓「消防局不知道」。而且自...

影／垃圾散落路邊草叢吸引野犬群聚 民眾通行安全堪憂

雲林縣議員王又民日前在議會總質詢時指出，斗六市崙南路兩旁草叢散落大大小小的垃圾包，更時常出現群聚野狗，附近因有許多學生宿...

丈夫迷路、母親不會用電鍋 嘉市紀錄片訴說失智故事

嘉義市衛生局及長期照顧管理中心耗時半年，訪談18名失智症家屬及病患，製成紀錄片「追尋失智的春天」，讓外界了解失智症的故事...

台南今年首場實體大型就博會20日登場 釋逾6千職缺

因應畢業生就業潮，台南市政府在防疫新生活的原則下，將在本月20日上午9時到12時在南台科技大學三連堂舉辦今年首場實體就業...

他碩士畢棄高薪返鄉傳承文化 期許更多原民青年返鄉

嘉義市原住民教育資源中心，今天在輔仁中學揭牌，市長黃敏惠及許多原民青年都到場，賽德克族的王嘉勳直言因921地震曾與家人斷...

感謝醫護人員農會贈養生粽 嘉義縣長齊包粽

嘉義縣中埔鄉農會及老人會日前舉辦「粽香敬老挺醫護、防疫有埔慶端陽」活動，以當地盛產蓮子、黑木耳及中埔特產黃金板栗加入肉粽...

疫情解封毛小孩也解放！台南寵物出遊推薦地點懶人包

防疫期間，家中寵物是否悶壞了？台南市觀光旅遊局特別彙整毛小孩出遊地點，讓民眾趁著疫情解封帶毛孩到台南走走。台南市長黃偉哲...

注意！台南佳里市區4大路段翻新 路平專案6月下旬動工

台南市府工務局辦理「佳里區南19線、26線、安南路及忠孝路路面改善工程」為路平專案改善工程，已完成工程發包工作，由景皇營...

嘉義縣沿海出現數萬水母漂浮海面 學者：不利漁業資源

嘉義縣布袋鎮沿海出現數萬隻水母漂浮，引起漁民疑慮恐慌，擔心漁業資源遭受破壞；生態觀察家暨攝影師蘇家弘昨天下午在布袋鎮台6...

Rilink App 一台機車遊嘉市

嘉義市府與在地企業推出新型態的機車數位服務平台App「Rilink」，結合上百家機車行與餐飲、飯店業者，推出預約租車、點...

熱門新聞

高市澄清路高低落差大 楊明州撇收爛攤子說法

前槍擊要犯和地方首長 共獻27面金牌給大甲媽

立委選舉違紀挺傅崐萁 國民黨通過懲處花蓮4議員鄉長

影／追求放鬆藏孝心 他砸2億把峇里島Villa搬到台灣

北捷阿魯LINE貼圖人氣旺 限量30萬次下載4小時

不跟YouBike2.0 新北試辦「電子圍籬」無樁位自行車

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。