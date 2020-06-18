嘉義大林唯一公辦游泳池關閉近1年 公所：總預算沒過

嘉義縣大林鎮立游泳池去年6月起，因原認養單位私立同濟中學申請資格不符，又找不到其他認養廠商，鎮公所決定自行承辦並轉型，但因設備老舊、陽春，除去學生每月會進去游泳的人數只有10多人，加上今年度總預算還沒過，游泳池已關閉近1年，想游泳的學生只能到其他鄉鎮的游泳池。

大林鎮公所表示，大林游泳池為大林唯一公辦游泳池，過去4、5年皆是由同濟中學認養，去年同濟中學救生員人數不足等原因沒通過評選，公所後續辦理2、3次認養申請，但只有同濟中學提出認養，公所看同濟中學經營辛苦，最後決定自行承辦。

鎮公所表示，因大林游泳人口不多、游泳池磁磚經常剝落、設備老舊，鎮民也不願到此玩水，但為服務鎮民，預計於7、8月開放免費使用，目前計畫只開放2個月供鎮民使用，加上救生員資格日漸嚴格、價格昂貴，預計經營經費約100多萬元，但因總預算還沒通過，游泳池無法開放，才拖延至今。

同濟中學校長陳為宗表示，認養泳池對學校財務是一大負擔，當初是基於支持地方公共事務才認養，既然條件未獲公所認可，將不再申請，校內學生目前只能到處找地方上游泳課，今年更是只能暫停上課。