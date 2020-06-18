為弱勢孩童免費課輔 牧師娘鐘玉如14年如一日
牧師娘鐘玉如募款為弱勢學童開辦免費課輔班已經14年，因疫情影響捐款，課輔班目前營運困難；陳柏峻曾是課輔班的孩子，此時回來幫忙，鐘玉如說，倍感欣慰，會堅持下去。
鐘玉如在2006年2月隨同當牧師的先生李國煒從台北南下嘉義服務，當時讀國小的女兒也轉學到民雄的學校就讀，女兒放學回家說，同學有很多人都不寫功課。
深入瞭解後，鐘玉如發現這裡很多小朋友是單親、隔代教養，也有許多媽媽是外籍或是來自大陸。因此著手幫助這些貧困的孩子，在民雄為弱勢的學童開辦免費課後輔導班，2006年9月就開始上課。
鐘玉如說，草創期只有在民雄東榮國小開課輔班，目前在興中國小與民雄國中也設有課輔班，並聘請專業教師每週4次借學校教室上課，每年約收60名弱勢學生。去年成立「台灣逆風高飛AO社區服務協會」，擴大服務弱勢族群。
鐘玉如表示，就讀吳鳳科技大學一年級的陳柏峻，也曾是課輔班的孩子，父母離異，由阿嬤拉拔長大，目前回來幫助弱勢小孩，讓她倍感欣慰。
陳柏峻表示，他的工作是在課輔班忙照顧小孩，陪他們讀書，還有接送上、下學，並幫忙到食物銀行拿物資回來協會，分送給貧困孩子。
陳柏峻說，他是讀東榮國小三年級時參加課輔班，沒去課輔班之前，放學回家就是四處玩，累了才回家，功課都沒寫。在課輔班最大的幫助就是好好寫完功課，而且有老師或課輔班同學陪伴，讓他平平安安的長大。
陳柏峻表示，之前在這裡受到很多關心與關懷，很高興自己有能力回饋，陪伴與他同樣背景的小孩。
鐘玉如說，今年受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，各界捐款減少，她只能咬牙硬撐；嘉義縣社會局有主動提供補助，但一整年運作經費約新台幣200萬元，缺口還是很大，只能想辦法向在地企業募款，讓課輔班可以持續下去。
社會局表示，牧師娘鐘玉如十幾年來一直幫助弱勢學生，除了課後輔導、陪伴外，也協助這些孩子可以飽食三餐。
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