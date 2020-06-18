丈夫迷路、母親不會用電鍋 嘉市紀錄片訴說失智故事
嘉義市衛生局及長期照顧管理中心耗時半年，訪談18名失智症家屬及病患，製成紀錄片「追尋失智的春天」，讓外界了解失智症的故事，今天在嘉義秀泰影城首映，市長黃敏惠觀影後說，高齡社會如大海嘯，平均每3秒就會新增一名失智症患者，希望透過影片，讓外界了解失智症可藉由早期治療預防。
市府邀請12名受訪者參加首映會，由黃敏惠致贈感謝狀，失智據點的長者手作餅乾分享給觀影者，片長約19分鐘，許多患者多是從生活小細節發生異常，進而檢查出失智症。
影片中的陳姓職能治療師母親原本常去運動，但卻忽然變得退縮，不願走出戶外，後來逐漸忘記如何使用電鍋，一開始陳以為母親只是憂鬱，沒有往失智症去想，但後來到神經內科就醫，才發現母親罹患早發型失智症。
另名呂姓國畫老師常常去社區大學上課，卻忘記路要怎麼走，在家裡也會不斷翻找東西，卻說不清楚要找什麼，後來才知罹患失智，家屬起出無法接受，但摸索很久才了解失智症。
衛生局長張耀懋表示，65歲以上每12人即有1位失智者，80歲以上則每5人有1位，初期症狀經常被忽視，像是情緒的變化、憂鬱，生活習慣的改變，社交活動的減少等，誤以為是正常老化現象，因此常會延誤確診及早期介入的黃金時期。
市府長照中心主任莊美如表示，聖馬爾定醫院及嘉義基督教醫院皆設置「失智共照中心」，提供初期患者篩檢並診斷、陪伴照顧者在不同階段的醫療諮詢及緩解照顧壓力，另設有7處失智症照顧據點，提供認知促進、延緩失智、安全看視及照顧者支持團體的服務。
「追尋失智的春天」影片已放上市府衛生局臉書「嘉市A健康」，按讚及分享就有機會參加抽獎送好禮，如有需諮詢失智症資訊，可洽嘉義市長照中心。
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