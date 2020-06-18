台南今年首場實體大型就博會20日登場 釋逾6千職缺

因應畢業生就業潮，台南市政府在防疫新生活的原則下，將在本月20日上午9時到12時在南台科技大學三連堂舉辦今年首場實體就業博覽會，釋出逾6千個職缺，希望讓畢業生及待業、轉業市民有更多工作機會選擇。

「2020台南好生活，台南呷頭路」第1場大型就業博覽會有台積電、群創光電、台南紡織、統一實業、奇美食品等科技、製造、服務產業等廠商參與設攤，提供6383個工作機會，其中薪資超過3萬元以上有2929個職缺，此次就博會更設置「身障及中高齡就業專區」，首次結合廠商提供90個職缺，專人協助身障、中高齡者諮詢及就業。

市長黃偉哲表示，一座城市的進步除了需要企業的投資，更要提供市民一個安全、友善的就業環境，才能吸引更多人才來台南。市府團隊除了提供單一窗口服務也積極招商，讓廠商回台南設廠增加就業機會之外，針對廠商人才招募需求，藉由勞工局連結民間團體、在地公所等資源，舉辦就博會搭起就業媒合橋梁。

勞工局長王鑫基表示，勞工局在疫情期間推動「防疫安心上工計畫」提供市府各局處200個防疫職缺，也向中央爭取勞動部「安心即時上工」1556個職缺，協助失業者、因疫情衝擊導致減班休息的勞工朋友就業；現在國內疫情趨緩，下半年將規畫各項就業相關活動，讓更多求職者及青年朋友能進入就業市場求職就業。

進入就博會現場的民眾需戴口罩、量體溫，配合人流管制實名登記等，會場除了有「CPAS職涯諮詢」和「履歷健檢」、「求職者面試模擬」、「美髮義剪」以及職業安全衛生與勞動法令諮詢宣導等，並設置「求職顧健康」專區，邀請高雄榮民總醫院台南分院提供健康諮詢與血壓量測，另有投履歷送好康活動。