義竹鄉市場下月終止租約封閉 攤商自救會掛白布條抗爭

嘉義縣義竹鄉公所因公有零售市場老舊，結構安全有疑慮，人口外流商機流失，通知攤商30日終止租約停止使用，攤商、住戶組自救會，拒絕搬遷，鄉長黃阿家同意給3個月搬遷期，但7月1日先封閉入口，引起自救會不滿，7名代表昨天與鄉長協商不歡而散，自救會今天在市場3處出入口，掛白布條抗爭，引人注目。

「我們被迫要搬遷，停止營業，很無奈！」公有市場內，義竹鄉知名小吃「豆菜麵店」，至今經營兩代70年，被迫要在本月底熄燈，老闆翁瑞豐希望公所不要封閉，他說，公所安置的第一市場攤位不適合，鄉民不捨，紛紛聲援老闆，批公所拆市場不合情理，逼小吃老店停業。

自救會掛白布條，寫「反迫遷、毀生計；阿家有豪宅、攤商無生計；土匪政府、強奪民宅」，訴求：撤回停止使用並封閉零售市場對外聯絡出入口公告；撤回要求限期搬離，以及拆除房屋回復原狀行政處分；在無 具體事業計畫及資金到位前再續租約，共同為活化市場努力，或提出雙方可接受安置、優先承租及補償等配套方案，弭平紛爭。

黃阿家說，終止租約無政治因素，是為義竹發展，零售市場1965年興建，當時攤商出資，公所提供土地，免收10年租金，原始租約及2016年訂定攤舖使用行政契約有載明，土地及建物產權為鄉公所，攤販只有使用權，地價稅、房屋稅公所支付，攤販與公所屬承租關係。