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另類畢業旅行！偏鄉小學老師與4位畢業生自駕遊凸台南

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市後壁區新嘉國小4名畢業生，在疫情下，由導師向建憲開車凸台南山海二日遊，留下難忘的回憶。圖／向建憲提供
台南市後壁區新嘉國小4名畢業生，在疫情下，由導師向建憲開車凸台南山海二日遊，留下難忘的回憶。圖／向建憲提供

今年因新冠肺炎疫情影響，未解封前，學校畢業旅行受限不能跨縣市，台南市後壁區新嘉國小今年只有4名畢業生，往年都會到澎湖畢業旅行，今年由導師向建憲帶著4名畢業生「自駕遊」，在台南市進行兩天一夜的畢業旅行，從海邊玩到山區，曾文水庫搭遊艇因無遊客還「包船」，學生開心不已，向建憲說，小校已沒有畢業紀念冊，決定克服困難帶著學生畢業旅行創造滿滿的回憶。

「是永生難忘的畢業典禮」！新嘉國小今年畢業生創下史上最少只有4人，剛好是二男二女，導師向建憲往年都帶畢業生前往澎湖三天兩夜畢業旅行，因疫情泡湯，不忍看到孩子失望的眼神，和學生討論來一次不一樣的畢業旅行，為小學生涯留下美好的回憶。

經討論後，老師開車載4名畢業生，在台南市兩天一夜自駕遊，第一天到學甲老塘湖藝術村，南鯤鯓代天府拜拜，下午到曾文水庫搭遊艇餵山豬，夜宿玉井民宿，第二天到玄空法寺、梅嶺及龜丹溫泉體驗，學生每人花費一千七百元，老師開車並負擔油錢，省下交通費。

向建憲表示，帶小朋友出門，要承擔很大的責任，但事前徵得家長同意，小朋友也有意願，「凡事都怕就做不了事」，失望的只是小朋友，以前每年到澎湖畢業旅行，因人數多會再多一名老師同行，只要做好萬全準備，就能開心出遊平安回家。

新嘉國小校長林良駿表示，新嘉國小是在後壁區的偏遠地區，緊鄰八掌溪，距離２公里就是知名的無米樂菁寮社區，因學區僅新嘉里（舊名白沙屯）全校僅29名學生，今年畢業生也創下史上最少只有4人，但學校發展宋江陣等仍努力傳承，因疫情影響，依照教育局指示畢業旅行以台南市為主，向建憲老師帶著４名畢業生一台車凸台南，在畢業前完成台南山海巡禮留下滿滿的回憶。

台南市後壁區新嘉國小4名畢業生，在疫情下，由導師向建憲開車凸台南山海二日遊，留下難忘的回憶。圖／向建憲提供
台南市後壁區新嘉國小4名畢業生，在疫情下，由導師向建憲開車凸台南山海二日遊，留下難忘的回憶。圖／向建憲提供
台南市後壁區新嘉國小4名畢業生，在疫情下，由導師向建憲開車凸台南山海二日遊，留下難忘的回憶。圖／向建憲提供
台南市後壁區新嘉國小4名畢業生，在疫情下，由導師向建憲開車凸台南山海二日遊，留下難忘的回憶。圖／向建憲提供
台南市後壁區新嘉國小4名畢業生，導師向建憲開車凸台南山海二日遊，因疫情又非假日，搭乘曾文水庫遊艇「包船」餵山豬，留下難忘的回憶。圖／向建憲提供
台南市後壁區新嘉國小4名畢業生，導師向建憲開車凸台南山海二日遊，因疫情又非假日，搭乘曾文水庫遊艇「包船」餵山豬，留下難忘的回憶。圖／向建憲提供
台南市後壁區新嘉國小4名畢業生，在疫情下，由導師向建憲開車凸台南山海二日遊，留下難忘的回憶。圖／向建憲提供
台南市後壁區新嘉國小4名畢業生，在疫情下，由導師向建憲開車凸台南山海二日遊，留下難忘的回憶。圖／向建憲提供

畢業旅行 疫情 澎湖

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