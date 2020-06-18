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台南市竟然還有5000多個消防栓 消防局不知道在哪裡

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
他還世界的還有5000多個消防栓消防局不知道，市議員李宗翰協調水公司與消防局改善。記者周宗禎／攝影
他還世界的還有5000多個消防栓消防局不知道，市議員李宗翰協調水公司與消防局改善。記者周宗禎／攝影

台南市各地消防栓消防局統計有13219處，但是自來水公司卻有18535個，還有5000多個消防栓「消防局不知道」。而且自來水公司位在台南人口最多永康區的部分消防栓，消防員表示用他們的器材沒辦法打開使用，等於是沒有水的消防栓，影響救災。

台南市議員李宗翰今天召集消防局與自來水公司相關主管會勘永康大灣「問題地下消防栓」，蔡筱薇、呂維胤、陳秋宏等議員也來關切；自來水公司承諾盡快將所有的消防栓列冊地點相關資料，整理後交給消防局列管使用；要求兩個單位協調如何改善消防栓維修相關流程。

李宗翰表示，台南市消防局與自來水公司在消防栓列管數據上，有嚴重落差，不僅造成消防人員在救災忽略鄰近就有消防栓，還要花時到遠處，透過加壓管線送水 ，延誤救災時間。有些消防栓沒有妥善維護，急需救災用水時沒辦法使用。

蔡筱薇表示，永康是台南市人口最多行政區，要是發生嚴重火災，當地消防栓卻沒辦法使用，將嚴重影響救災效率與居民生命財產安全。

台南市消防局表示，各地消防分隊每4個月派兩人普查轄區消防栓，但消防法規定消防栓保養維護是由自來水公司負責，且須共同測試消防栓功能是否正常，但是自來水公司並沒有相對配置相關人力。而歷年來設置的地下室消防栓結構沒有統一，開啟工具也不同，很容易造成使用不便，甚至工作危險。

部分地下消防栓螺絲規格方型，與消防局五角型工具不不符。記者周宗禎／攝影
部分地下消防栓螺絲規格方型，與消防局五角型工具不不符。記者周宗禎／攝影

消防員

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