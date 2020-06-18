快訊

109指考／國內時事關鍵字 市長被罷免、通姦除罪化等十大熱門議題

花蓮富源38.6度！ 中央氣象局發布多個縣市高溫資訊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他碩士畢棄高薪返鄉傳承文化 期許更多原民青年返鄉

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
輔仁中學原住民學生演唱鄒族歌舞。記者卜敏正／攝影
輔仁中學原住民學生演唱鄒族歌舞。記者卜敏正／攝影

嘉義原住民教育資源中心，今天在輔仁中學揭牌，市長黃敏惠及許多原民青年都到場，賽德克族的王嘉勳直言因921地震曾與家人斷訊15天，讓他深刻體會原民基礎建設不足，透過原住民教育資源中心成立，對推動地方原民教育丶文化將有很大幫助。

嘉義市長黃敏惠、原民會教育文化處長劉維哲、立委王美惠及市議員黃露慧、黃大祐、蔡文旭、傅大偉、陳姿妏丶陳家平、黃思婷、李奕德，及嘉市教育處長林立生等人，今天都到輔仁中學參加嘉市原民教育資源中心揭牌式，強調這是推動原民教育的新里程碑。

王嘉勳曾獲得十大傑出青年，家住南投仁愛鄉部落，26年前曾就讀輔仁中學，現從事原住民產業輔導，鼓勵原民返鄉發展，他強調原民教育、文化必須從小紮根，地方資源中心成立，可幫助原民孩子認同自己文化，願意返鄉服務。

王嘉勳說，讀高中那年剛好遇到921大地震，因災變道路中斷、電話不通，曾半個月無法和家人聯絡，讓他深刻感受原民基礎建設刻不容緩，他也看到許多原民孩子讀書丶工作進入都市後，與部落少了聯絡，因此研究所畢業後放棄高薪，決定回部落服務，透過推動原民文化、產業、特色發展，讓新一代原住民對原鄉更有情感，持續文化傳承。

輔仁中學民國83年就設置原民教育專班，全校有超過150多名來自全台各地原住民就學，校方還特別針對原民教育成立「禮士中心」，讓住校原民生有更多機會學習原民教育、交流認識不同原民文化，後因少子化融入各班，現有53名原民生，多數為阿里山鄒族。

嘉義市長黃敏惠(中)、立委王美惠，今天共同為嘉市原住民教育資源中心揭牌。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠(中)、立委王美惠，今天共同為嘉市原住民教育資源中心揭牌。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠(中)、立委王美惠(左二)等人，今天共同為嘉市原住民教育資源中心揭牌。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠(中)、立委王美惠(左二)等人，今天共同為嘉市原住民教育資源中心揭牌。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠強調，將透過原住民教育資源中心，持續推動原民文化教育。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠強調，將透過原住民教育資源中心，持續推動原民文化教育。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠(前左二起)，感謝原民青年鄭雅惠、王嘉勳等人，持續推動原住民文化。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠(前左二起)，感謝原民青年鄭雅惠、王嘉勳等人，持續推動原住民文化。記者卜敏正／攝影
揭牌儀式前由達邦部落長老祈福。記者卜敏正／攝影
揭牌儀式前由達邦部落長老祈福。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠(前左三起)，感謝原民青年鄭雅惠、王嘉勳等人，持續推動原住民文化。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠(前左三起)，感謝原民青年鄭雅惠、王嘉勳等人，持續推動原住民文化。記者卜敏正／攝影

原住民 921大地震 嘉義

延伸閱讀

Rilink App 一台機車遊嘉市

中小企業數位轉型工作坊前進嘉南 助廠商加速疫後轉型

影／嘉義市推出全國首創租機車APP 還能折抵商圈消費

日環食即將登場 逾200名志工進駐嘉義市

相關新聞

台南市竟然還有5000多個消防栓 消防局不知道在哪裡

台南市各地消防栓消防局統計有13219處，但是自來水公司卻有18535個，還有5000多個消防栓「消防局不知道」。而且自...

嘉義縣沿海出現數萬水母漂浮海面 學者：不利漁業資源

嘉義縣布袋鎮沿海出現數萬隻水母漂浮，引起漁民疑慮恐慌，擔心漁業資源遭受破壞；生態觀察家暨攝影師蘇家弘昨天下午在布袋鎮台6...

他碩士畢棄高薪返鄉傳承文化 期許更多原民青年返鄉

嘉義市原住民教育資源中心，今天在輔仁中學揭牌，市長黃敏惠及許多原民青年都到場，賽德克族的王嘉勳直言因921地震曾與家人斷...

感謝醫護人員農會贈養生粽 嘉義縣長齊包粽

嘉義縣中埔鄉農會及老人會日前舉辦「粽香敬老挺醫護、防疫有埔慶端陽」活動，以當地盛產蓮子、黑木耳及中埔特產黃金板栗加入肉粽...

疫情解封毛小孩也解放！台南寵物出遊推薦地點懶人包

防疫期間，家中寵物是否悶壞了？台南市觀光旅遊局特別彙整毛小孩出遊地點，讓民眾趁著疫情解封帶毛孩到台南走走。台南市長黃偉哲...

注意！台南佳里市區4大路段翻新 路平專案6月下旬動工

台南市府工務局辦理「佳里區南19線、26線、安南路及忠孝路路面改善工程」為路平專案改善工程，已完成工程發包工作，由景皇營...

Rilink App 一台機車遊嘉市

嘉義市府與在地企業推出新型態的機車數位服務平台App「Rilink」，結合上百家機車行與餐飲、飯店業者，推出預約租車、點...

國寶木乃伊 「柯象」返台博館健檢

安座在雲林大埤鄉大德村北極殿的肉體金身「柯象」，是具百年歷史的國寶木乃伊。昨天上午大德村民家家戶戶準備香案，由雲林縣長張...

領不領三倍券？ 黃偉哲：考慮中

國民黨台南市議員張世賢昨天在議會質詢「振興三倍券」實際上只有領2千元，且他認為有些人三餐都吃不飽，更別說還要去消費1千元...

斜槓人生／業務轉戰園藝治療 鄒佳芳陪伴社區

原本從事業務工作的鄒佳芳，為紓解工作壓力，開始接觸園藝治療，進一步接受培訓成為園藝治療師，還是衛福部預防及延緩失能照護方...

台南人最不愛運動 黃偉哲允增運動中心

國健署日前統計，台南人最不愛運動，台北人則是全台最愛運動第一名，台南市議員蔡筱薇昨在議會質詢時指出，台南市敬陪末座可能是...

狂賀台灣豬肉出口解禁！台南超可口肉燥飯引萬人按讚

台灣正式從口蹄疫疫區除名，豬肉也將可外銷，而以小吃聞名的台南市更有許多以美味豬肉製成的肉燥飯，台南市長黃偉哲慶祝台灣豬肉...

熱門新聞

高市澄清路高低落差大 楊明州撇收爛攤子說法

前槍擊要犯和地方首長 共獻27面金牌給大甲媽

宜蘭有蝦確診十足目虹彩病毒 縣政府啟動防疫圍堵

14年前撤站 台東「最美多良車站」將有條件復站

雲林肉體金身百年國寶啟程 回駕台灣博物館檢測維修

立委選舉違紀挺傅崐萁 國民黨通過懲處花蓮4議員鄉長

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。