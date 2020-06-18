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他碩士畢棄高薪返鄉傳承文化 期許更多原民青年返鄉
嘉義市原住民教育資源中心，今天在輔仁中學揭牌，市長黃敏惠及許多原民青年都到場，賽德克族的王嘉勳直言因921地震曾與家人斷訊15天，讓他深刻體會原民基礎建設不足，透過原住民教育資源中心成立，對推動地方原民教育丶文化將有很大幫助。
嘉義市長黃敏惠、原民會教育文化處長劉維哲、立委王美惠及市議員黃露慧、黃大祐、蔡文旭、傅大偉、陳姿妏丶陳家平、黃思婷、李奕德，及嘉市教育處長林立生等人，今天都到輔仁中學參加嘉市原民教育資源中心揭牌式，強調這是推動原民教育的新里程碑。
王嘉勳曾獲得十大傑出青年，家住南投仁愛鄉部落，26年前曾就讀輔仁中學，現從事原住民產業輔導，鼓勵原民返鄉發展，他強調原民教育、文化必須從小紮根，地方資源中心成立，可幫助原民孩子認同自己文化，願意返鄉服務。
王嘉勳說，讀高中那年剛好遇到921大地震，因災變道路中斷、電話不通，曾半個月無法和家人聯絡，讓他深刻感受原民基礎建設刻不容緩，他也看到許多原民孩子讀書丶工作進入都市後，與部落少了聯絡，因此研究所畢業後放棄高薪，決定回部落服務，透過推動原民文化、產業、特色發展，讓新一代原住民對原鄉更有情感，持續文化傳承。
輔仁中學民國83年就設置原民教育專班，全校有超過150多名來自全台各地原住民就學，校方還特別針對原民教育成立「禮士中心」，讓住校原民生有更多機會學習原民教育、交流認識不同原民文化，後因少子化融入各班，現有53名原民生，多數為阿里山鄒族。
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