感謝醫護人員農會贈養生粽 嘉義縣長齊包粽

嘉義縣中埔鄉農會及老人會日前舉辦「粽香敬老挺醫護、防疫有埔慶端陽」活動，以當地盛產蓮子、黑木耳及中埔特產黃金板栗加入肉粽，製成在地養生粽，並贈給醫護人員、村里幹事及獨居老人等，共同提前慶祝端午節。

嘉義縣長翁章梁、中埔鄉長李碧菁、嘉義縣農會總幹事黃貞瑜、中埔鄉農會總幹事李碧雲等人日前共同參與，並穿上圍裙與家政班媽媽們一同包粽。

翁章梁表示，一般肉粽會加入肥肉等較油膩的食材，而在端午佳節前後將肉粽當正餐的人也很多，如何營養均衡，肉粽餡料很重要，全台唯一中埔的黃金板栗、特有的木耳及蓮子，都是綁肉粽重要的營養食材，歡迎民眾到中埔購買。