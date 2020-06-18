戲水勝地東石漁人碼頭鯨魚池毀損不維修開放 遊客失望

嘉義縣政府興建的東石漁人碼頭，是沿海知名景點，2017年招標民間經營，由緻圓公司取得經營權，高溫炎熱天氣，下月縣府將在此舉辦「海之夏」，鯨魚池是熱門戲水區，未維修開放，遊客無法戲水失望。

緻圓公司管理部說，鯨魚池當初設計欠缺周詳考慮，有結構性重大瑕疵，已發文給文化觀光局，請求儘速重新設計改善，鯨魚池現行狀態，嚴重影響遊客戲水安全，暫停開放。

但文化觀光局認為，依合約規定，緻圓公司應善盡漁人碼頭維護，已回覆緻圓，要求恢復鯨魚池開放，文觀局與緻圓為維護問題發生爭議；日前議員姜梅紅質詢，批漁人碼頭管理不善，縣府未盡監督之責，鄉民遊客怨聲載道；縣長翁章梁說，會督促廠商改善，不改善將解約。

緻圓管理部說，107年3月整建鯨魚池12月底竣工，竣工後，因池底原設計低於海平面，退潮時漁港海平面高於池底30至50公分，漲潮時高於高於池底140至160公分)，潮汐相繼影響，加上原址為填補新生地，導致鯨魚池主結構108年9月加速崩壞，水池結構滲入海水，截至今年3月滲水處多達40餘處，導致鋪面表層及RC層嚴重毀損。

鯨魚池因常態性、長期性滲入海水，經太陽照射後，導致細菌與藻類立即增生，公司每周定期清撈海草青苔及破碎RC表層，衍生龐大及額外的人力維護成本，但所有作為只治標不治本，完工後隔天慢慢滲透後狀況如舊。