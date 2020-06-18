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疫情解封毛小孩也解放！台南寵物出遊推薦地點懶人包

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南關廟森呼吸寵物農場擁有開放式的戲水區。圖／台南市觀光旅遊局提供
台南關廟森呼吸寵物農場擁有開放式的戲水區。圖／台南市觀光旅遊局提供

防疫期間，家中寵物是否悶壞了？台南市觀光旅遊局特別彙整毛小孩出遊地點，讓民眾趁著疫情解封帶毛孩到台南走走。台南市長黃偉哲也有領養毛小孩「黑妞」，他說，解封後除了顧及民眾的觀光旅遊，適合毛孩的旅遊推廣也不能偏廢。

觀旅局推薦「山區農場好休閒」，包括官田葫蘆埤自然生態公園、後壁烏樹林文化園區、東山仙湖農場、南元花園休閒農場、關廟森呼吸寵物農場、虎頭埤風景區。

官田葫蘆埤有親水綠地及吊橋；烏樹林園區的日式風味車站及復古五分車；仙湖農場毛小孩可入住小木屋，還有農夫體驗生活；南元休閒農場中的湖上小木屋及養有多種可愛動物的友善環境；關廟森呼吸寵物農場擁有開放式的戲水區還有毛孩自助澡堂；虎頭埤風景區每年5到6月是阿勃勒盛開的花季。

「濱海景點好遼闊」包括七股鹽山、七股遊客中心、北門水晶教堂、北門遊客中心、北門雙春濱海遊憩區（愛莊園）、安平寵物公園。

彷似雪白山峰的七股鹽山是造訪台南的必走景點及知名地標，現在還可搭乘小火車串聯七股遊客中心；七股遊客中心融合海堤元素的獨特建築外觀是網美及婚紗拍照聖地；北門水晶教堂以極簡純白風格的外觀最為吸睛，遊客中心中陳列巨大抹香鯨骨骼標本；雙春濱海遊憩區有著彈塗魚及招潮蟹豐富的濕地生態；安平寵物公園是全台唯一的寵物公園，擁有完善的寵物運動設施，旁邊的鹽水溪自行車道也是帶毛孩騎單車飽覽安平風光的好去處。

「特色景區好氣質」路線推薦柳營德元埤荷蘭村、仁德奇美博物館、山上花園水道博物館。柳營德元埤荷蘭村穿過拱橋可見歐風巨型木屐鞋、鬱金香造景、及最著名的荷蘭風車；仁德奇美博物館有皇宮式歐風建築，館外廣場與都會公園是婚紗、畢業照及毛孩留下氣質美照的絕佳地點；山上花園水道博物館有為毛孩專門打造寵物遊戲區，從空中俯瞰會發現寵物遊戲區外型是一隻可愛的柴犬圖案。

台南市觀光旅遊局長郭貞慧表示，台南適合毛孩旅遊的地點還很多，像是新營天鵝湖、長勝營區、南瀛綠都心、北門井仔腳瓦盤鹽田、麻豆總爺藝文中心、大內走馬瀨農場、中興大學新化林場、安平林默娘公園、漁光島等，不過，帶著毛小孩出遊時也應注意應有的禮節，備妥相關清潔用品或毛孩專用器皿用具，才能與毛孩享受到一個舒適、高品質的旅遊體驗。

寵物 奇美博物館 北門

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