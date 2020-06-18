快訊

看得到吃得到！澎湖普發500元現金紓困 10萬縣民受惠

陪太太健檢…自己卻檢出罕見惡性胸腺癌 名醫林肇堂也慌了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

注意！台南佳里市區4大路段翻新 路平專案6月下旬動工

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市工務局將進行路平專案的佳里區忠孝路。圖／佳里區公所提供
台南市工務局將進行路平專案的佳里區忠孝路。圖／佳里區公所提供

台南市府工務局辦理「佳里區南19線、26線、安南路及忠孝路路面改善工程」為路平專案改善工程，已完成工程發包工作，由景皇營造有限公司得標，預計今年6月下旬陸續在佳里區進行施工，佳里區公所邀請工務局明天（19日）下午3時在佳里區公所召開施工說明會，並請警察局及相關里長、里幹事等列席，希望藉此強化市府、公所及地方之多方聯繫溝通，以期能消弭民怨，降低施工期間造成之不便，工期預計到8月17日。

公所表示，此次施工路段為佳里區南19線（7K+523至8K+123）、南26線（8K+400至9K+114）、安南路（新生路至成功路段）、延平路（進學路至新生路段）及忠孝路（光復路至中山路段），都是佳里區對外重要聯絡道路，車流大且大型車輛較多，現今路面因重車長期輾壓呈現龜裂甚至破損，佳里區公所陸續先針對有安全之虞及破損嚴重部分進行修補，後續並由市府工務局納入本次路平專案辦理改善，雖有短暫施工造成的不便，期待路面完成改善後，能提供用路人更平整安全、舒適的用路環境。

「路平專案」為台南市府重要政策，工務局每年投入超過20億元辦理道路品質改善，路平專案與一般道路工程不同之處，除了道路全面重鋪外，重點在於中央分隔島改善、路面洩水坡度調整、針對路基不良處重新改良、人孔減量及下地、道路分層銑鋪10公分、2.7㎜平整度要求及完工後3年內禁止開挖等，但施工期間必須封閉部分車道，如果未能事先與地方里長居民充分溝通，常常容易造成民怨。

佳里區長朱雅宏表示，道路工程為民生必需工程，區公所亦不斷積極爭取經費辦理轄內道路改善，今年度目前已完成文化路（光復路至中山路）、佳南路590巷及四維三街98巷等多條道路鋪面改善工程，改善長度約1850公尺，後續將持續辦理佳北路及南37線（安南路至仁愛路間）等道路鋪面改善工程，屆時進場時將提供施工期程、改善路段及公告等資訊，並透過里長通知工區範圍周邊之民眾，讓民眾可以預先調整通勤路線，降低工程造成之短暫不便。

台南市工務局將進行路平專案的佳里區延平路。圖／佳里區公所提供
台南市工務局將進行路平專案的佳里區延平路。圖／佳里區公所提供
台南市工務局將進行路平專案的佳里區南26道路。圖／佳里區公所提供
台南市工務局將進行路平專案的佳里區南26道路。圖／佳里區公所提供

路平專案 警察

延伸閱讀

王美花勤跑行程 一早到林口市場啟用典禮

沃旭陸上變電站 年底完工

柯市府救命錢拍廣告 黃珊珊：跟馬、郝比是九牛一毛

台中盼海線鐵路雙軌 議員批中央評估10幾年

相關新聞

嘉義縣沿海出現數萬水母漂浮海面 學者：不利漁業資源

嘉義縣布袋鎮沿海出現數萬隻水母漂浮，引起漁民疑慮恐慌，擔心漁業資源遭受破壞；生態觀察家暨攝影師蘇家弘昨天下午在布袋鎮台6...

感謝醫護人員農會贈養生粽 嘉義縣長齊包粽

嘉義縣中埔鄉農會及老人會日前舉辦「粽香敬老挺醫護、防疫有埔慶端陽」活動，以當地盛產蓮子、黑木耳及中埔特產黃金板栗加入肉粽...

疫情解封毛小孩也解放！台南寵物出遊推薦地點懶人包

防疫期間，家中寵物是否悶壞了？台南市觀光旅遊局特別彙整毛小孩出遊地點，讓民眾趁著疫情解封帶毛孩到台南走走。台南市長黃偉哲...

注意！台南佳里市區4大路段翻新 路平專案6月下旬動工

台南市府工務局辦理「佳里區南19線、26線、安南路及忠孝路路面改善工程」為路平專案改善工程，已完成工程發包工作，由景皇營...

Rilink App 一台機車遊嘉市

嘉義市府與在地企業推出新型態的機車數位服務平台App「Rilink」，結合上百家機車行與餐飲、飯店業者，推出預約租車、點...

國寶木乃伊 「柯象」返台博館健檢

安座在雲林大埤鄉大德村北極殿的肉體金身「柯象」，是具百年歷史的國寶木乃伊。昨天上午大德村民家家戶戶準備香案，由雲林縣長張...

領不領三倍券？ 黃偉哲：考慮中

國民黨台南市議員張世賢昨天在議會質詢「振興三倍券」實際上只有領2千元，且他認為有些人三餐都吃不飽，更別說還要去消費1千元...

斜槓人生／業務轉戰園藝治療 鄒佳芳陪伴社區

原本從事業務工作的鄒佳芳，為紓解工作壓力，開始接觸園藝治療，進一步接受培訓成為園藝治療師，還是衛福部預防及延緩失能照護方...

台南人最不愛運動 黃偉哲允增運動中心

國健署日前統計，台南人最不愛運動，台北人則是全台最愛運動第一名，台南市議員蔡筱薇昨在議會質詢時指出，台南市敬陪末座可能是...

狂賀台灣豬肉出口解禁！台南超可口肉燥飯引萬人按讚

台灣正式從口蹄疫疫區除名，豬肉也將可外銷，而以小吃聞名的台南市更有許多以美味豬肉製成的肉燥飯，台南市長黃偉哲慶祝台灣豬肉...

糞尿發酵成黃金等級肥料 文旦甜又好吃

台南市環保局推動畜牧場利用糞尿發酵為沼液、沼渣，作為有機肥，麻豆果農郭建榮已經利用沼液、沼渣施肥，除了文旦收成量、甜度都...

口蹄疫讓全民建立「生物安全」觀念 豬場禁止亂串門子

世界動物衛生組織（OIE）宣布，台灣成為口蹄疫非疫區，但豬農認為台灣想重返豬肉外銷尤其是日本市場，更重要的是一般豬瘟問題...

熱門新聞

新冠肺炎解封類流感大增 台南也出現國中群聚感染感冒

高市澄清路高低落差大 楊明州撇收爛攤子說法

前槍擊要犯和地方首長 共獻27面金牌給大甲媽

宜蘭有蝦確診十足目虹彩病毒 縣政府啟動防疫圍堵

14年前撤站 台東「最美多良車站」將有條件復站

立委選舉違紀挺傅崐萁 國民黨通過懲處花蓮4議員鄉長

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。