注意！台南佳里市區4大路段翻新 路平專案6月下旬動工

台南市府工務局辦理「佳里區南19線、26線、安南路及忠孝路路面改善工程」為路平專案改善工程，已完成工程發包工作，由景皇營造有限公司得標，預計今年6月下旬陸續在佳里區進行施工，佳里區公所邀請工務局明天（19日）下午3時在佳里區公所召開施工說明會，並請警察局及相關里長、里幹事等列席，希望藉此強化市府、公所及地方之多方聯繫溝通，以期能消弭民怨，降低施工期間造成之不便，工期預計到8月17日。

公所表示，此次施工路段為佳里區南19線（7K+523至8K+123）、南26線（8K+400至9K+114）、安南路（新生路至成功路段）、延平路（進學路至新生路段）及忠孝路（光復路至中山路段），都是佳里區對外重要聯絡道路，車流大且大型車輛較多，現今路面因重車長期輾壓呈現龜裂甚至破損，佳里區公所陸續先針對有安全之虞及破損嚴重部分進行修補，後續並由市府工務局納入本次路平專案辦理改善，雖有短暫施工造成的不便，期待路面完成改善後，能提供用路人更平整安全、舒適的用路環境。

「路平專案」為台南市府重要政策，工務局每年投入超過20億元辦理道路品質改善，路平專案與一般道路工程不同之處，除了道路全面重鋪外，重點在於中央分隔島改善、路面洩水坡度調整、針對路基不良處重新改良、人孔減量及下地、道路分層銑鋪10公分、2.7㎜平整度要求及完工後3年內禁止開挖等，但施工期間必須封閉部分車道，如果未能事先與地方里長居民充分溝通，常常容易造成民怨。