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台南國際龍舟賽點睛 活動期間推出抽獎很誘人

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南國際龍舟錦標賽今天舉行點睛儀式，市長黃偉哲擔任主祭官。記者鄭惠仁／攝影
台南國際龍舟錦標賽今天舉行點睛儀式，市長黃偉哲擔任主祭官。記者鄭惠仁／攝影

台南市國際龍舟錦標賽訂於6月23日25日在台南運河舉辦，今天上午於安平開台天后宮舉行龍舟開光點睛儀式，由黃偉哲市長擔任主祭官，市議長郭信良等人擔任陪祭官，逐一為龍舟點睛，祈求龍舟就賽圓滿成功。

市長黃偉哲表示，疫情已解封，為響應防疫新生活運動，這次龍舟競賽周邊規劃攤商展售及文化展演活動，攤商共計70攤，包含台南在地美食、農特產及文創市集等攤位，在符合現階段防疫規定的前提下讓更多民眾享受南部唯一龍舟賽，3天賽事除透過有線電視台播出，決賽也將在年代much台跟mod壹電視綜合台播出，同時線上直播，讓民眾在端午佳節能夠安心無虞地享受精彩龍舟賽事。

教育局長鄭新輝表示，起先因應疫情僅限制75隊可報名參賽，但因報名踴躍，採彈性放寬各隊限額，共有99隊參加，其中大型公開男子組36隊爭取最高獎金30萬元。

台南市體育處表示，比賽期間除規畫攤商展售及文化展演活動，並連續3天辦理台南市國際龍舟錦標賽粉絲頁留言抽獎活動，其中最大獎將抽出4名香格里拉台南遠東國際大飯店、台南大員皇冠假日酒店、台南晶英酒店及台糖長榮酒店等4家五星級飯店住宿券及各式好禮共計72名獎項，更多相關訊息請密切注意臺南市國際龍舟錦標賽臉書社群。

晶英酒店 疫情 龍舟賽

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