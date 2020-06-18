嘉義縣沿海出現數萬水母漂浮海面 學者：不利漁業資源

嘉義縣布袋鎮沿海出現數萬隻水母漂浮，引起漁民疑慮恐慌，擔心漁業資源遭受破壞；生態觀察家暨攝影師蘇家弘昨天下午在布袋鎮台61線西濱快速公路路旁水域，驚見數萬隻水母漂，疑高溫浮出水面。

嘉義大學水生生物科學系教授吳淑美，觀看蘇家弘記錄拍攝照片影片後說，這群水母屬「海月水母」，大量漂浮出現水面，研判是為繁殖，加上天敵少，因海底溫度低，水面高溫。水母雌雄異體，體外受精，成群結隊的最大好處是，容易察覺雌性排卵或雄性排精，減少生殖距離，增加成功受孕機會。

水母專門捕食浮游生物及小魚，天敵有水鳥等，水母數量龐大，會導致魚群因覓食不到浮游生物，讓漁民捕不到魚，水母少了天敵，大量出現吃小魚及浮游生物，對漁業資源不是好現象，水母有刺會螫傷人，不利海域觀光及潛水活動。

漁民說，有漁民曾到外傘頂洲附近海域作業，捕到數量龐大水母，擔心被螯傷，將漁網水母倒回海中，沿海出現大量水母，擔心漁業資源遭受破壞。

縣府漁業課長張建成說，未接獲漁民反映，希望水母成群出現漂浮只是短暫現象，有養蚵漁民說，採蚵看到很多的水母，來回穿梭在蚵棚，猶如銀河系中繁星，一閃一閃移動，水母出現，說明浮游生物豐富，所以，蚵仔才粒粒飽滿。