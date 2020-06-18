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斜槓人生／園藝治療師鄒佳芳 療癒自己也陪伴社區長輩

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
原本是業務員的鄒佳芳，成為具有園藝治療師等多種職能的自由工作者，可協助長輩預防及延緩失智。圖／鄒佳芳提供
原本是業務員的鄒佳芳，成為具有園藝治療師等多種職能的自由工作者，可協助長輩預防及延緩失智。圖／鄒佳芳提供

原本從事業務工作的鄒佳芳，為紓解工作壓力，開始接觸園藝治療，進一步接受培訓成為園藝治療師，還是衛福部預防及延緩失能照護方案帶領講師及日本和諧粉彩正指導師，她說，原本只是想陪伴自己，沒想到可以陪伴家人，還可以陪伴社區。工作室在台南市新化區和平街19號（大目降文化園區日式宿舍區），電話0921568152

38歲鄒佳芳是長榮大學大眾傳播系畢業，因喜歡業務挑戰性及可以出國，從事業務工作10年，但她在職場上沒有安全感，不認為只有一技之長可以過一輩子，因此在工作之餘就會思考要學習第二，甚至第三專長，她學習烏克麗麗，並參加地方樂團，假日到養護機構進行公益演出，但工作的壓力讓她想要找到紓壓的出口，開始接觸園藝小盆栽。

鄒佳芳說，每天拈花惹草，看著植物的生長，就會覺得被療癒了，後來得知有園藝治療，就開始去報名上課，找到台灣第一位取得美國認證的園藝治療師黃盛璘，跟著她上課學習，不知不覺中完成上課時數 ，也達成500小時實習，成為臺灣園藝輔助治療協會及亞太園藝治療協會園藝治療師。

自閉症、學習障礙等兒童、失智老人、精神病患等，都是她可能服務的對象，鄒佳芳決定辭掉業務員工作加深學習，已是衛服部預防及延緩失能照護方案帶領講師，也是日本和諧粉彩正指導師，和諧粉彩是日本老師發明，不需要繪畫天份就能畫出美麗柔和的作品，都可融入設計的課程中。

鄒佳芳說，園藝治療是帶著「植物」與設計過的園藝活動，使「人」與植物做連結。除了讓一般受眾紓壓，更能帶領特殊族群復健肢體與心靈。 她帶過新化社造生態課程，讓民眾認識保健植物，在延老課程中鼓勵行動不便長者嘗試手部操作，也帶親子聞嗅植物，最大的收獲是可以陪伴父母親，更進而陪伴社區長輩在地老化。

原本是業務員的鄒佳芳，成為具有園藝治療師等多種職能的自由工作者，可協助長輩預防及延緩失智。圖／鄒佳芳提供
原本是業務員的鄒佳芳，成為具有園藝治療師等多種職能的自由工作者，可協助長輩預防及延緩失智。圖／鄒佳芳提供
原本是業務員的鄒佳芳，成為具有園藝治療師等多種職能的自由工作者，陪伴小朋友也能陪伴社區長輩。圖／鄒佳芳提供
原本是業務員的鄒佳芳，成為具有園藝治療師等多種職能的自由工作者，陪伴小朋友也能陪伴社區長輩。圖／鄒佳芳提供
原本是業務員的鄒佳芳，成為具有園藝治療師等多種職能的自由工作者，陪伴小朋友也能陪伴社區長輩。圖／鄒佳芳提供
原本是業務員的鄒佳芳，成為具有園藝治療師等多種職能的自由工作者，陪伴小朋友也能陪伴社區長輩。圖／鄒佳芳提供

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