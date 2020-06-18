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端午4天連假何去處？台南德元埤荷蘭村異國景點搶商機

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市柳營區德元埤內的「星夜喃喃」餐廳。圖／台南市觀旅局提供
台南市柳營區德元埤內的「星夜喃喃」餐廳。圖／台南市觀旅局提供

國內肺炎疫情逐漸趨緩，中央疫情指揮中心6月7日宣布國內解封，台南市柳營區德元埤荷蘭村推出端午連假活動，在防疫期間無法出國，也能享受不同的異國度假風。

觀光旅遊局表示，德元埤荷蘭村是一個以荷蘭元素為主題的園區，端午節活動由園區「星夜喃喃」餐廳主辦，觀光旅遊局配合加碼協辦，活動內容有端午節當天（25日）到「星夜喃喃」餐廳用餐即免費贈送造型香囊，藉由香囊避邪、驅瘟、保平安的意涵，祝福大家攜手度過疫情嚴竣時期的「包粽香囊大方送」活動。

連假期間（25日至28日） 在園區找到扭蛋，憑扭蛋兌換券至園區旅遊服務中心兌換DIY彩繪龍舟繪出專屬端午龍舟或限量紀念品的「龍舟尋寶記」活動，及憑與立蛋的合照至「荷冰友鮮果冰館」享茶葉蛋買五送一優惠的「立蛋我最行」活動，讓遊客在異國風情的德元埤荷蘭村，也能感受到濃濃的端午節民俗氣息。

台南市長黃偉哲表示，端午節連假是國內解封後首次迎來的連續假期，台南不但推出「6-8月住台南抽百萬大獎常客貴人加碼贈萬元獎勵」旅宿加值活動，也體貼大家因疫情無法出國旅遊的缺憾，推薦台南各地具異國風情的景點，歡迎大家趁著端午連假，來台南享受甜甜的假期。

台南異國景點資訊：https://www.twtainan.net/zh-tw/event/newsdetail/3981

台南市柳營區德元埤荷蘭村端午連假活動。圖／台南市觀旅局提供
台南市柳營區德元埤荷蘭村端午連假活動。圖／台南市觀旅局提供
台南市柳營區德元埤以荷蘭村為主題風景區。圖／台南市觀旅局提供
台南市柳營區德元埤以荷蘭村為主題風景區。圖／台南市觀旅局提供
台南市柳營區德元埤以荷蘭村為主題風景區。圖／台南市觀旅局提供
台南市柳營區德元埤以荷蘭村為主題風景區。圖／台南市觀旅局提供

疫情 荷蘭 連假

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