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狂賀台灣豬肉出口解禁！台南超可口肉燥飯引萬人按讚

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市麻豆區的市五肉燥飯。圖／擷取自黃偉哲臉書
台南市麻豆區的市五肉燥飯。圖／擷取自黃偉哲臉書

台灣正式從口蹄疫疫區除名，豬肉也將可外銷，而以小吃聞名的台南市更有許多以美味豬肉製成的肉燥飯，台南市長黃偉哲慶祝台灣豬肉出口解禁，在粉絲專頁貼出10家肉燥飯，以「台南肉燥飯最強」為標題來吸引大家到台南啖美食，湧入近萬人按讚。

黃偉哲表示，台南最接地氣的玩法就是逛菜市場吃肉燥，位在麻豆區第五市場的「市五肉燥飯」是麻豆人的隱藏版美食，店頭自信寫著「您不可錯過的好滋味」。

安南區的「林家肉燥飯」來自饒舌歌手阿雞，用上柳營米，與市府寫出台南米之歌《歪嘴雞食台南米》。

東區「清香牛肉湯」的黑珍珠肉燥飯，滷到黑入味的肉燥配上牛肉湯，不提供炒類也沒有其他配菜，因為肉燥就是最好的搭配。

東區後甲圓環的無名虱目魚因營業時間長，深夜想吃虱目魚、肉燥的人推薦到這裡。

新營區「清華鴨肉麵」鴨肉飯用上新鮮的鴨肉與鹹甜適中的豬肉燥，讓人一口接一口停不下來。

新營區「李家宇航牛肉湯」的肉燥飯有中藥香，加上後壁米的渾然天成，更讓人不敢相信的竟然是內用吃到飽。

安平區「町昌肉燥飯」，把肉燥飯提升為日式肉燥丼飯的新店家，肉燥、生蛋黃、蔥花三合一口感綿密細緻。

中西區「旅人關東煮」有著隱藏版肉燥飯，師承台菜大師黃婉玲，台南古早味的作法與入味的肉燥採不定期推出，必須看粉絲團公告才有得吃。

中西區「順天肉燥飯」為百年的肉燥飯，上面鋪著香菜，推薦可以搭著炭火烤香腸一起吃。

中西區「石精臼羊肉湯」則以甘蔗頭熬煮肉燥飯，有回甘的甜，是許多老台南人思念的滋味。

此外，黃偉哲說，感謝「國家隊」24年來守護豬隻控制口蹄疫，台南是「世界肉燥飯之都」，有安全的豬肉才能守住這個榮耀。

黃偉哲 口蹄疫

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