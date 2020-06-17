賀豬肉出口解禁 黃偉哲發文推台南肉燥飯

台灣正式從口蹄疫疫區除名的消息昨晚公布後，台南市長黃偉哲深夜立即在臉書發文推薦多家台南肉燥飯，隨即引來大批網友回應。還有人留言說，「市長好壞，這時候發這文」。

黃偉哲昨天深夜在臉書發文，「狂賀台灣豬肉出口解禁！台南肉燥飯最強」，感謝國家隊24年來守護豬隻控制口蹄疫。台南是世界肉燥飯之都，有安全的豬肉才能守住這個榮耀，按慣例要介紹幾家台南肉燥飯給大家。

文中提到的店家包括市五肉燥飯、林家肉燥飯、清香牛肉湯、後甲圓環無名虱目魚、清華鴨肉麵、李家宇航牛肉湯、町昌肉燥飯、旅人關東煮、順天肉燥飯與石精臼羊肉湯，每一家都附上簡短的評語和地址，搭配精美的照片，讓人看了食指大動。

貼文一出吸引大批網友分享，並有網友留言表示，「市長您好壞，這時候發這個文，在台北都吃不到好吃的肉燥飯。還好這個星期要回台南一趟，可以好好吃個夠」。

黃偉哲在貼文最後表示，肉燥飯在台南實在太多，還有很多來不及說的，歡迎大家留言說出最愛的肉燥飯是哪家，引來更多網友加入討論。