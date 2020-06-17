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糞尿發酵成黃金等級肥料 文旦甜又好吃

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市麻豆柚農郭建榮以沼液、沼渣施肥，文旦收成好且甜度高。圖／郭建榮提供
台南市麻豆柚農郭建榮以沼液、沼渣施肥，文旦收成好且甜度高。圖／郭建榮提供

台南市環保局推動畜牧場利用糞尿發酵為沼液、沼渣，作為有機肥，麻豆果農郭建榮已經利用沼液、沼渣施肥，除了文旦收成量、甜度都提高，且因果樹健康，病蟲害減少，他說，愈來愈多柚農也加入，使用沼液、沼渣施肥。

郭建榮表示，牛豬糞尿經發酵、曝氣後，難聞的味道已經大減，基於愛護地球，自己也對農業有研究，4年前開始用沼液來澆灌柚園，沼渣經與稻殼、玉米桿混合再發酵後，成為最佳有機肥。

因為沼渣、沼液含有植物最需要的氮磷鉀、尿素，每當採收後澆灌，來年的文旦樹都枝葉茂密，樹葉顏色綠得發亮，因果樹很健康，病蟲害減少，收成也增加，文旦甜度都能維持在12度以上，而且風味更好。他說，施肥時也要注意量，若是白柚、紅柚，量會用的較多，文旦就會用得較少。而在採收前1、2個月，會再施肥，讓果實長得更好。

郭建榮說，之前也有農友對使用沼液、沼渣持懷疑態度，他使用後，證明效果好，而且大家多使用沼液、沼渣，更能鼓勵畜牧場有效利用糞尿，減少排入河川，許多農友也相繼跟進，利用沼液、沼渣施肥。

台南市環保局表示，自2016年起推動沼液沼渣作為農地肥分使用，沼液沼渣農地肥分使用核准施灌面積共有154.4公頃，1年施灌量為21萬3462公噸，生化需氧量1年約削減1058公噸、懸浮固體年約削減2380公噸，有助改善河川汙染程度。

沼液含有植物最需要的氮磷鉀肥，台南市環保局大力推動農友使用。圖／郭建榮提供
沼液含有植物最需要的氮磷鉀肥，台南市環保局大力推動農友使用。圖／郭建榮提供
台南市麻豆柚農郭建榮以沼液、沼渣施肥，文旦收成好且甜度高。圖／郭建榮提供
台南市麻豆柚農郭建榮以沼液、沼渣施肥，文旦收成好且甜度高。圖／郭建榮提供
沼渣含有植物最需要的氮磷鉀肥，台南市環保局大力推動農友使用。圖／郭建榮提供
沼渣含有植物最需要的氮磷鉀肥，台南市環保局大力推動農友使用。圖／郭建榮提供

文旦 牧場

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