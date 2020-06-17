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口蹄疫讓全民建立「生物安全」觀念 豬場禁止亂串門子
世界動物衛生組織（OIE）宣布，台灣成為口蹄疫非疫區，但豬農認為台灣想重返豬肉外銷尤其是日本市場，更重要的是一般豬瘟問題，農委會畜產試驗所所長黃振芳表示，口蹄疫最重要的改變是建立「生物安全」的觀念，以前養豬場都是隨便進出串門子，現在不只是農民連全民都有防疫的觀念，台灣在口蹄疫除名的經驗，可有助清除一般豬瘟。
台南市知名順安種豬場負責人張清龍表示，台灣從口蹄疫除名雖然很高興，但要重返國際市場並不是那麼容易，畢竟台灣豬肉在國際上缺席20多年，而且台灣還是一般豬瘟疫區，日本自己都要防治豬瘟，不太可能開放活體豬肉進口，但要出口豬肉加工品，處理和設備的能力「台灣準備好了嗎？」；另外在清除豬瘟方面，政府有無像清除口蹄疫的決心？
農委會畜產試驗所所長黃振芳指出，台灣從口蹄疫區除名，不只是產官學的努力，也是全民合作，早年沒有生物安全觀念，常有人到養豬場串門子，任何人都可以隨意進出，爆發口蹄疫後，養豬場都有管制人車，加上落實施打疫苗等措施，台灣終於從口蹄疫區除名。
黃振芳說，台灣等了24年雖然有點久，但也是不錯的成果，尤其是全民建立生物安全觀念，現在防堵非洲豬瘟，全民都知道帶豬肉相關製品入境會被重罰，全民有好的觀念，在防制一般豬瘟上，農委會會著手訂定目標策略和行動方案，加上口蹄疫除名的經驗，只要一步一步落實來做，也會有成為非疫區的一天。
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