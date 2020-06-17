嘉大民雄校區基地台爭議案 提3方案望和平解決

嘉義大學民雄校區因校內設基地台，僅一牆之隔的民雄農工擔心影響校內師生健康抗議，嘉義大學日前提出3個方案，將民雄農工排除電波發射方向，並預計將基地台移至更遠處，期望共創3贏局面，和平理性解決此爭議。

民雄農工校長鍾順水回應，嘉大已於5月12日協調會達成共識，表示先行停工，並於6月30日前限期拆除興建中的基地台，卻因當時與會嘉大代表為副校長楊德清，校長艾群反悔不同意拆除，民農預計24日將由教職員工、家長會、校友會等人，到民農校區側門向嘉大方向進行抗議。

嘉義大學表示，因興建時民雄農工師生及地方人士有疑慮，5月12日部分與會人員主張限期拆除，電信業者同意停工等待討論共識，楊德清當時表示，會將民農及居民訴求帶回學校討論。6月4日進行第二次協商，電信業者向民農表示，將民農校園排除信號服務範圍。

嘉大表示，他們也另提出二個遷移方案，共三個方案皆排除民雄農工，還會請合格第三公正單位實際量測信號，並將基地台位置移至距離民雄農工更遠的地方，除考量該校的健康疑慮，也可彌補民雄校區師生與鄰近文隆社區村民等，數千名電信使用者長期電信收訊不良問題，共創3贏局面。