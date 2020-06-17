百位志工將合包2萬顆愛心粽 祈福防疫助2千戶弱勢

國民黨雲林縣黨部17日舉辦「過端午祈福防疫」愛心助弱勢公益活動記者會，號召雲林縣政府、救國團雲林縣團委會、立法委員林文瑞服務處、雲林縣婦女會、婦聯會、清溪婦女協會暨所屬鄉鎮市支會、斗六市公所，及日頭花姊妹協會等20鄉鎮市各社團的志工，於6月20日一起包2萬顆粽子，送給縣內2千戶弱勢家庭及獨居老人，提前與他們共度端午佳節。

「希望讓受助者吃在嘴裡、暖在心裡」縣黨部主委許宇甄說，黨部連續三年舉辦愛心包粽公益活動，每次皆有超過百位志工參與，合力包好上萬顆粽子送給弱勢家庭。今年活動預定於20日展開，目前已有不少社團志工報名參加，盼透過大家的巧手，將滿滿愛心包進粽裡，讓受助者嚐到社會的關懷溫情。

許宇甄表示，今年的主題特別不一樣，以防疫角度，將會在蒸煮水中加入香茅及芙蓉，讓蒸煮出來的粽子除有祈福意義，也增添每顆粽子香氣，嚐起來層次豐富，風味十足。