錯過再等195年 成大本周日將開放觀測日環食

錯過要再等195年的台灣地區難得一見的日環蝕景象，本周日將登場，台南雖然不在環食帶上，但仍能看到幾乎是日環食的景象，成大當天下午將在校區內架設望遠鏡供民眾觀賞天文奇景。

成大表示，太陽被遮蓋後，對地球的溫度也會有影響，成大物理系與地科系預計於日食期間施放兩顆探空氣球（2點49分與4點整分別施放），與地面氣象站同時量測這難得天象發生時的地面與空中溫度變化。

日環食又被稱為「上帝的金戒指」，是極難得的天象。6月21日台灣部分地區將可看到日環食，雖然台南市不在環食帶，但仍可看到97.7%食分的日食現象。成大科教中心與物理系、博物館、地球科學系合作，當天下午2:30-5:30將在成大博物館前廣場，提供多部10公分口徑望遠鏡，由成大師生進行操作與解說，引領民眾親睹日食景象。若陰雨無法觀測，活動將取消，公告於「成大科教中心」臉書粉絲專頁上。

成大博物館位於成大成功校區，6月21日下午2點起，歡迎民眾依循該校區大學路入口處所設置的導引指標，進入參觀會場。

台灣部分地區在6月21日將可看到日環食，雖然環食帶僅通過嘉義、金門、花蓮以及台東，但是台南市仍可看到極為壯觀的97.7%食分的難得日食現象，與嘉義的99.1%食分相較之下僅差1.4%（日環食沒有完全遮滿，因此食分皆<100%）。台南的初虧（日食開始）時間為下午2點49分，食甚（日食達到極點）為下午4點14分。若錯過此次觀測，下一次台灣可見的日環食要等到195年後的西元2215年。

成大博物館與地科博物館當日亦開放民眾參觀。地科博物館位於成大博物館西側二樓，內有三千多件展示標本收藏，包含岩石、礦物及化石等，目前展出「地科之星」特展，以台灣化石、岩礦等，串連台灣歷史，訴說戲劇性的精采地質故事。