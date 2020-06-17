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嘉縣首創「3D全自動眼底」巡迴篩檢 預計3000人受惠

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
嘉義縣衛生局日前首創「3D全自動眼底」巡迴篩檢，縣長翁章梁（中）現場接受免散瞳3D全自動眼底鏡檢查。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣衛生局日前首創「3D全自動眼底」巡迴篩檢，縣長翁章梁（中）現場接受免散瞳3D全自動眼底鏡檢查。圖／嘉義縣政府提供

嘉義衛生局考量全縣只有5鄉鎮有眼科，年長者許多眼科疾病無法及時檢查，日前首創「3D全自動眼底」篩檢，並獲嘉義市文財殿及銘竟電機技師事務所捐贈2部「免散瞳3D全自動眼底照相機」，運用3+1行動醫療及社區複合式篩檢服務車配合眼科醫師巡迴篩檢，預計將有3000人受惠。

衛生局代理局長趙紋華表示，眼底照相機可初步檢查是否有黃斑部病變等異常情況，檢測結果出來後，如有疑似相關症狀會請民眾再到醫院仔細檢查，黃斑部病變可能由糖尿病、高血壓、高血脂等慢性疾病引起，一旦發現眼睛出現模糊或視線扭曲等症狀，要盡速就醫，勿隨意點眼藥水，確保眼睛健康。

嘉義縣長翁章梁表示，3+1行動醫療成功整合醫療專業團隊，透過車輛機動式服務，深入村里照顧每位鄉親的健康，今年將安排6場社區複合式篩檢服務，並配合眼科醫師加入「3D全自動眼底」篩檢服務，優先針對三高慢性病鄉親進行眼底檢查，第一場將於7月18日在布袋景山國小舉辦。

衛生局表示，其他縣市的一般篩檢不會包含眼科，但嘉義縣老年人口比率19.94%，排名全台最高，全縣卻只有5鄉鎮有眼科，包含11家診所及設有眼科的3家醫院，感謝文財殿及銘竟電機技師事務所捐贈2部「免散瞳3D全自動眼底照相機」，協助年長者及早發現、降低老化及慢病造成的視力傷害。

翁章梁表示，老化讓許多長輩把「眼睛霧霧」視為常態，因就醫不便，容易錯失就醫黃金期，糖尿病患者血糖控制不好，可能引發視網膜、黃斑部病變及白內障等併發症，未早期發現、治療，恐有失明之虞，絕對不能輕忽。

嘉義縣衛生局今天舉辦免散瞳3D全自動眼底照相機捐贈儀式。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣衛生局今天舉辦免散瞳3D全自動眼底照相機捐贈儀式。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣長翁章梁（左）頒贈感謝狀給代表鹿草鄉親銘竟電機技師事務所的鹿草鄉代表會主席施坤霖（右）。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣長翁章梁（左）頒贈感謝狀給代表鹿草鄉親銘竟電機技師事務所的鹿草鄉代表會主席施坤霖（右）。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣衛生局日前首創「3D全自動眼底」巡迴篩檢，預計將有3000人受惠。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣衛生局日前首創「3D全自動眼底」巡迴篩檢，預計將有3000人受惠。圖／嘉義縣政府提供

衛生局 嘉義 翁章梁

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