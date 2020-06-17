嘉縣首創「3D全自動眼底」巡迴篩檢 預計3000人受惠

嘉義縣衛生局考量全縣只有5鄉鎮有眼科，年長者許多眼科疾病無法及時檢查，日前首創「3D全自動眼底」篩檢，並獲嘉義市文財殿及銘竟電機技師事務所捐贈2部「免散瞳3D全自動眼底照相機」，運用3+1行動醫療及社區複合式篩檢服務車配合眼科醫師巡迴篩檢，預計將有3000人受惠。

衛生局代理局長趙紋華表示，眼底照相機可初步檢查是否有黃斑部病變等異常情況，檢測結果出來後，如有疑似相關症狀會請民眾再到醫院仔細檢查，黃斑部病變可能由糖尿病、高血壓、高血脂等慢性疾病引起，一旦發現眼睛出現模糊或視線扭曲等症狀，要盡速就醫，勿隨意點眼藥水，確保眼睛健康。

嘉義縣長翁章梁表示，3+1行動醫療成功整合醫療專業團隊，透過車輛機動式服務，深入村里照顧每位鄉親的健康，今年將安排6場社區複合式篩檢服務，並配合眼科醫師加入「3D全自動眼底」篩檢服務，優先針對三高慢性病鄉親進行眼底檢查，第一場將於7月18日在布袋景山國小舉辦。

衛生局表示，其他縣市的一般篩檢不會包含眼科，但嘉義縣老年人口比率19.94%，排名全台最高，全縣卻只有5鄉鎮有眼科，包含11家診所及設有眼科的3家醫院，感謝文財殿及銘竟電機技師事務所捐贈2部「免散瞳3D全自動眼底照相機」，協助年長者及早發現、降低老化及慢病造成的視力傷害。