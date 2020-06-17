去世周年 台南出版「茄苳入石柳」大師陳南陽專書

「茄苳入石柳」是台南地區木雕的特殊技法，府城第一把交椅匠師陳南陽6年前登錄為台南市「茄苳入石柳」傳統藝術保存者，不幸在去年車禍過世，市府文化局趕在去世周年前，完成《南方有嘉木刀筆點成陽：茄苳入石柳陳南陽》一書，留下大師的風采身影。

該書是由國立台南藝術大學副校長黃翠梅率領團隊撰稿，全書以陳南陽為核心，除記錄「茄苳入石柳」技藝工序、收錄藝師畫稿，更親赴廟宇、私人藏家等處進行作品調查，藉由詳實的文字和影像記錄，輔以口述訪談，將藝師習藝、執業與傳藝的各階段歷程，完整收錄於專書內容。

文化局表示，「茄苳入石柳」為台南地區特色技法，成品俗稱「台南體」，運用不同木質之顏色深淺進行異木鑲嵌，透過藝師靈巧的雙手，製作出公媽龕、几桌、六腳供桌、香爐、匾額等各式精彩絕倫的木雕器物。傳統木作匠師能兼具繪稿能力的人並不多見，陳南陽藝師能雕擅繪，是府城茄苳入石柳木雕與繪稿技術的第一把交椅，2014年67歲時獲登錄為台南市「茄苳入石柳」傳統藝術保存者。

文化局指出，陳南陽繪製的畫稿題材多數出自歷史典籍及民俗傳說，經年累月的閱讀，拓展了創作題材，對故事內容、人物衣著扮相等都能生動描繪，其手繪圖稿也提供給許多台南藝師作為木雕鑿花的圖像，終身奉獻於傳統工藝推廣與保存，傳人、傳藝、更傳心，近一甲子的工藝生涯，留給後世的除了令人嘆為觀止的精湛作品，更有著在地記憶傳承的溫厚情意。