去世周年 台南出版「茄苳入石柳」大師陳南陽專書
「茄苳入石柳」是台南地區木雕的特殊技法，府城第一把交椅匠師陳南陽6年前登錄為台南市「茄苳入石柳」傳統藝術保存者，不幸在去年車禍過世，市府文化局趕在去世周年前，完成《南方有嘉木刀筆點成陽：茄苳入石柳陳南陽》一書，留下大師的風采身影。
該書是由國立台南藝術大學副校長黃翠梅率領團隊撰稿，全書以陳南陽為核心，除記錄「茄苳入石柳」技藝工序、收錄藝師畫稿，更親赴廟宇、私人藏家等處進行作品調查，藉由詳實的文字和影像記錄，輔以口述訪談，將藝師習藝、執業與傳藝的各階段歷程，完整收錄於專書內容。
文化局表示，「茄苳入石柳」為台南地區特色技法，成品俗稱「台南體」，運用不同木質之顏色深淺進行異木鑲嵌，透過藝師靈巧的雙手，製作出公媽龕、几桌、六腳供桌、香爐、匾額等各式精彩絕倫的木雕器物。傳統木作匠師能兼具繪稿能力的人並不多見，陳南陽藝師能雕擅繪，是府城茄苳入石柳木雕與繪稿技術的第一把交椅，2014年67歲時獲登錄為台南市「茄苳入石柳」傳統藝術保存者。
文化局指出，陳南陽繪製的畫稿題材多數出自歷史典籍及民俗傳說，經年累月的閱讀，拓展了創作題材，對故事內容、人物衣著扮相等都能生動描繪，其手繪圖稿也提供給許多台南藝師作為木雕鑿花的圖像，終身奉獻於傳統工藝推廣與保存，傳人、傳藝、更傳心，近一甲子的工藝生涯，留給後世的除了令人嘆為觀止的精湛作品，更有著在地記憶傳承的溫厚情意。
為記錄台南傳統工藝匠師們巧奪天工的精采技藝，文資處自2011年起推出《人間國寶》系列叢書，陸續出版包括《巧手天成－剪黏大師王保原的尪仔人生》、《彩繪巨匠：陳壽彝生命史》、《仰望的藝術：人間國寶許漢珍 廟宇結網技藝》等書籍。書籍購買請洽台南市政府文化局各出版品合作展售單位或至文化局出版品網站查詢。
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